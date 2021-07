Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

Si sposta davanti al Tribunale del riesame di Roma la vicenda dei concorsi truccati della Asl di Latina che ha portato all'emissione di due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico dell'ex direttore amministrativo Claudio Rainone già colpito da una precedente ordinanza e dell'ex segretario provinciale del Partito democratico Claudio Moscardelli, chiamati a rispondere di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al concorso da 23 posti già concluso.

L'esponente politico, assistito dall'avvocato Renato Archidiacono, ha presentato infatti ricorso ai giudici della libertà impugnando il provvedimento firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario. L'udienza per discutere l'istanza è stata fissata per martedì prossimo 20 luglio. Moscardelli peraltro nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip alla presenza del titolare dell'indagine, il sostituto procuratore Valerio De Luca, ha risposto alle domande dei magistrati e fornito la sua versione dei fatti respingendo l'accusa di avere sostenuto la carriera di Rainone in cambio dell'aiuto prestato da quest'ultimo ad alcuni candidati amici nel concorso per 23 posti bandito dall'Azienda sanitaria.

Sempre sul fronte concorsi il Tar di Latina nei giorni scorsi ha rigettato la richiesta di sospensione degli atti con i quali il direttore generale della Asl Silvia Cavalli ha annullato il concorso per 70 posti da assistente amministrativo categoria C, finito anche questo al centro dell'inchiesta della Procura della Repubblica, richiesta presentata da una quarantina i partecipanti a quel concorso.

Tenuto conto della natura ampiamente discrezionale del potere di revoca, del carattere plurimotivato dell'atto gravato e dell'assenza di un affidamento tutelabile in capo al partecipante a un concorso pubblico di cui non è stata approvata la graduatoria finale scrivono i giudici amministrativi - non appaiono irragionevoli le considerazioni di opportunità addotte dalla Asl resistente circa l'esistenza di indagini penali sulla regolarità degli atti della procedura selettiva, nonché sul fatto che, nelle more del suo svolgimento, siano mutate le esigenze dell'Amministrazione relative al grado di preparazione informatica del personale impiegatizio da reclutare. Il tutto si legge ancora nella sentenza - tenuto conto dello stato della procedura concorsuale, che non si è ancora conclusa, non essendo stata espletata la prova orale degli ultimi candidati ammessi. Legittimo dunque l'annullamento.

