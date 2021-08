Sabato 21 Agosto 2021, 05:01

LA VITTIMA

Tragedia a Minturno, dove una 47enne è morta dopo aver contratto il Covid-19. La donna si trovava da quasi dieci giorni ricoverata presso l'Ospedale Spallanzani di Roma, soffrendo di una grave crisi respiratoria. La paziente, originaria di Napoli ma trasferita da anni nella frazione di Marina di Minturno, già nei primi giorni di agosto aveva richiesto le cure dei sanitari dell'Ospedale Dono Svizzero di Formia proprio per una insufficienza respiratoria. Le sue condizioni sono apparse subito gravi al punto da essere necessaria l'intubazione e in seguito il trasferimento presso il nosocomio capitolino. Allo Spallanzani è stata messa in terapia intensiva ma, nonostante le cure dei medici, alla fine non ce l'ha fatta. La donna non era vaccinata e rientrava in un cluster già noto all'Asl di Latina, comprendente ben due ceppi familiari per un totale di 11 persone. Secondo quanto si apprende è in gravi condizioni anche il marito della donna, che attualmente si trova ricoverato sempre allo Spallanzani.

La notizia, che giunge quando nella giornata di ieri non è stato registrato nessun caso positivo a Minturno a differenza degli altri Comuni limitrofi, è arrivata in mattinata anche al sindaco Gerardo Stefanelli che non ha mancato di informare la cittadinanza. «Ho appreso ha scritto sulla sua pagina Facebook con profonda tristezza e grande commozione che una concittadina, e mia coetanea, purtroppo non è riuscita a vincere la sua lotta con il Covid soccombendo nella serata di ieri. Che la terra Le sia lieve». Il primo cittadino ha invitato nuovamente la cittadinanza ad adottare le consuete misure di salvaguardia quali mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani, ma ha posto l'accento soprattutto sulla necessità dei vaccini, «l'unica arma che può aiutarci a vincere questa sfida». L'accorato appello di Stefanelli è sempre lo stesso: «Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi». L'attuale situazione nel Comune di Minturno, dove a febbraio dello scorso anno lo ricordiamo è stato registrato il primo caso di Coronavirus in provincia di Latina, quello di Anna Visconte, la 54enne di Cremona in vacanza nel sud pontino e deceduta il mese dopo, registra una ventina di persone positive al Covid-19, la maggior parte in quarantena presso il proprio domicilio. Un dato che tende, purtroppo, ad aumentare per il periodo estivo, in quanto i luoghi di villeggiatura sono tra i più gettonati e vengono meno anche le attenzioni alle prescrizioni sul contagio.

Giuseppe Mallozzi

