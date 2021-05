5 Maggio 2021

LA FONDAZIONE CAETANI

Un monumento naturale da salvare. Questa volta a lanciare l'appello alle istituzioni locali e regionali è la Fondazione Roffredo Caetani. La richiesta è che intervengano concretamente per evitare che le due aree di Monticchio, nel territorio di Sermoneta, finite all'asta di un fallimento vengano acquisite da privati. Una corsa contro il tempo. La vendita senza incanto è stata fissata al 10 maggio prossimo: prezzo base a 319.695 euro per la piena proprietà del vecchio opificio di via Monticchio 61 e della circostante area naturalistica, superficie complessiva circa 20 ettari. «La salvaguardia dell'area del monumento di Monticchio e della cava adiacente all'abbazia di Valvisciolo attraverso la loro acquisizione al patrimonio pubblico ha spiegato la Fondazione - è un obiettivo necessario per recuperare un pezzo di questo territorio, riqualificarlo e valorizzarlo, anche per la vicinanza al Giardino di Ninfa». Già negli anni passati la Fondazione ha promosso presso la Regione un coordinamento dei monumenti naturali della pedemontana (lago di Gulianello, Torrecchia, Ninfa, Monticchio, Fosso Brivolco e San Martino) allo scopo di una migliore valorizzazione. «La Fondazione ha dichiarato il presidente Tommaso Agnoni - ha cercato di scongiurare che porzioni di territorio vengano gravate da pesanti servitù e la vendita all'incanto dell'area rischia di innescare ipotesi di interventi che non tengono conto della vocazione della zona». Per Agnoni, «le potenzialità espresse dal consistente numero di visitatori del Giardino di Ninfa vanno indirizzate verso una forma di economia sostenibile, che ne valorizzi storia, cultura, enogastronomia». «Continuiamo a sostenere ha concluso quanto già iniziato dal compianto geologo Giancarlo Bovina, già collaboratore della Fondazione per la realizzazione del Pantanello, pronti a impegnarsi nell'attività di tutela e valorizzazione di quell'area da lui avviata».

R.Cam.

