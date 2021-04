22 Aprile 2021

SERMONETA

Finisce all'asta fallimentare un pezzo del monumento naturale di Sermoneta. Prezzo base fissato a 319.695 euro per la vendita, senza incanto, della piena proprietà del vecchio opificio di via Monticchio 61 e della circostante area naturalistica, per una superficie complessiva di circa 20 ettari. Gli interessati potranno presentare la propria offerta entro le 23.59 del 9 maggio prossimo. Offerta minima stabilita in 239.772 euro e rialzo minimo, in caso di gara, di 5mila euro. Una faccenda complessa e delicata.

IL LOTTO

Nell'avviso d'asta, fissata alle 16 del 10 maggio 2021, la descrizione puntuale del compendio in vendita, ovvero il lotto 4. Si parla di strutture per la produzione di conglomerati sia bituminosi che cementizi nonché per l'estrazione di laterizi da cava e per la frantumazione di inerti, da tempo oramai dismesse ed in pessime condizioni di manutenzione, e relativi impianti tecnologici in disuso, un tempo utilizzati per le diverse linee di produzione. Si citano abusi edilizi ritenuti sanabili dal perito nominato dalla Curatela. Ma anche dell'area naturalistica, inserita nel compendio, tuttora incontaminata.

IL VINCOLO

Negli atti del programma di liquidazione della società proprietaria, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma nel 2011, è scritto però a chiare note che l'intera area insieme ad altra consistenza adiacente di proprietà di terzi è stata sottoposta a vincolo monumentale, in virtù della istituzione del Monumento naturale Area sorgiva del Monticchio'. Come a dire che il futuro utilizzo del sito non può che essere limitato alle sole finalità del monument istitutito cinque anni fa, con decreto del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, allo scopo di tutela e valorizzazione dell'area sorgiva di elevato valore naturalistico, interessata da un fenomeno di rinaturalizzazione della cava dismessa.

L'INTERESSE

Ci si chiede chi mai possa rispondere all'asta, considerando che nel lotto 4 non sono consentiti interventi e attività estranei alla finalità del monumento. Con l'istituzione del vincolo monumentale la Regione Lazio ha affidato la gestione dello stesso al Comune di Sermoneta al fine di favorire la percezione dei valori di geodiversità del sito e renderlo fruibile alla cittadinanza. Forse il Comune di Sermoneta?

L'APPELLO

La notizia della fissazione dell'asta fallimentare è velocemente circolata sulle sponde del fiume Cavata. Ad afferrarla è stato Saverio D'Ottavi, esperto canoista della cooperativa Il sentiero che opera nel settore della valorizzazione territoriale. Mi appello al sindaco di Sermoneta ha detto ieri - affinché colga questa occasione per acquisire al patrimonio comunale questo gioiello naturalistico. Mi aspetto una svolta green per il futuro del nostro territorio, per renderlo vera fonte di attrattività. Ci sono associazioni e imprenditori locali pronti ad un investimento collettivo per il futuro economico del nostro territorio. Il sindaco apra subito un tavolo. Non si può restare alla finestra ad aspettare di vedere cosa accadrà. Non lasciamo che il nostro gioiello finisca oggetto di interessi oscuri.

La prima cittadina Giuseppina Giovannoli fino a ieri non si è sbilanciata in merito all'asta, ma ha ribadito che entro la conclusione del suo mandato il monumento sarà valorizzato e reso pienamente fruibile. Parola di sindaco.

Rita Cammarone