28 Marzo 2021

IL PERSONAGGIO

«Ero sul set di una serie tv a Roma: è venuto il produttore e mi ha annunciato che ero nella rosa dei cinque finalisti per il David di Donatello. Sono ancora emozionato». Ne ha fatta di strada Gabriel Montesi, l'attore di Aprilia candidato all'equivalente dell'Oscar del cinema italiano quale miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Favolacce dei fratelli D'Innocenzo: si contende l'ambita statuetta con mostri sacri del grande schermo quali Silvio Orlando (Lacci), Fabrizio Bentivoglio (L'incredibile storia dell'isola delle Rose), Giuseppe Cederna (Hammamet) e Lino Musella (Favolacce).

Gabriel, 29 anni ad agosto, ha mosso i primi passi nella recitazione frequentando il laboratorio sperimentale del teatro Finestra di Aprilia, ma all'epoca non pensava al cinema, anzi. «Sognavo di fare l'archeologo racconta perché mi piaceva provare il senso di meraviglia nelle scoperte». Invece la recitazione ha prevalso: tanta gavetta dal 2013 con piccoli ruoli in Un medico in famiglia e Il restauratore, poi il debutto al cinema nel 2014 con una parte in Pasolini di Abel Ferrara, con Luciano Ligabue in Made in Italy e con Marco Bocci in A Tor Bella Monaca non piove mai.

LA SCUOLA

Nel frattempo si è diplomato alla scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonté. Da quel momento Gabriel era pronto per ruoli più impegnativi: nel 2019 è Adieis ne Il primo re di Matteo Rovere, mentre Favolacce lo ha portato al Festival di Berlino, dove la pellicola ha vinto l'Orso d'argento. Adesso è in corsa per il David per la sua interpretazione di Amelio Guerrini, padre single che cresce il figlio tra mille difficoltà. «Interpretare questo personaggio spiega mi ha fatto crescere molto: ho vestito i panni di un papà non conforme al concetto classico di famiglia, ma che comunque riesce a educare nel migliore dei modi suo figlio. Spesso la società ti giudica solo dall'aspetto».

Gabriel in questi giorni è su Sky in Speravo de morì prima, la fiction sulla vita di Francesco Totti. Interpreta Antonio Cassano. «Ho dovuto fare un lavoro impegnativo per entrare nel personaggio, così diverso da me. Mi sono concentrato sulle nostre differenze e sui punti in comune, aiutato da Francesco Zenzola per cimentarmi col barese. Stando ai commenti che leggo, l'interpretazione ha convinto. Spero di conoscere al più presto il vero Cassano». Tra un ciak e l'altro, il 29enne apriliano aspetta la serata dell'11 maggio per scoprire se sarà il vincitore del David. «Non mi sento in competizione assicura Gabriel per me è un onore essere nella cinquina e non posso che imparare dagli altri attori in lizza».

Montesi è così: umile e concentrato sul miglioramento costante di se stesso, «perché la società ci impone di cercare il nostro io' nell'altro, invece io con gli altri cerco di costruire sinergie. Dobbiamo abbattere gli schemi della competizione e concentrarci sul confronto, visto come un'opportunità di crescita. Io difficilmente sto da solo: mi piace fare lunghe passeggiate in solitaria, ma per il resto mi piace fare gruppo». Un concetto messo a dura prova dalla pandemia e dal lockdown: «Il virus ci ha fatto ritrovare noi stessi, da non confondere con la solitudine. Ora aspetto che con la fine della pandemia ci venga restituita la collettività».

Stefano Cortelletti

