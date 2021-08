Sabato 7 Agosto 2021, 05:01

LA NOMINA

Monica Sansoni, già responsabile dello sportello di ascolto di Latina, è stata eletta Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza dal Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Marco Vincenzi insieme alle altre cinque figure degli organi regionali di garanzia che resteranno in carica i prossimi cinque anni. Monica Sansoni è stata eletta al quinto scrutinio con 41 voti.

Esperta in criminologia e scienze forensi, è una funzionaria del Consiglio regionale, responsabile delle attività e dei procedimenti amministrativi del Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza e dello sportello istituzionale di ascolto minori e famiglia del territorio della provincia di Latina. E' la prima volta che un funzionario del consiglio viene eletta per la carica (infatti dovrà prendere un periodo di aspettativa), ed è la prima volta che questo ruolo viene affidato a una donna. Il suo nome in realtà circolava da giorni, soprattutto per le competenze e il grande lavoro che in provincia di Latina Monica Sansoni è riuscita a portare avanti, non solo collaborando con Forze dell'ordine, Procura e Tribunale nei casi più complessi, ma anche per la prevenzione e i tantissimi incontri nelle scuole soprattutto per parlare con i giovani di comportamenti inappropriati, bullismo e cyberbullismo.

«Il mio impegno continuerà in questo ambito in cui credo molto spiega la Garante Chiaro che ora la mole di lavoro aumenterà, con la Pisana dovremo riprogrammare e distribuire le attività su tutto il territorio regionale. Le priorità non si riescono a riassumere in un'unica e sola urgenza, sono tante, ma è ovvio che l'interesse sarà rivolto sempre alle famiglie più fragili e bisognose, oltre a tutte le richieste che ci sono arrivate dalla fine dell'anno scolastico ad oggi. Ecco perché penso sia importantissimo ritornare subito nelle scuole». In merito allo sportello di Latina, al momento non c'è ancora un nome per la sostituzione di Monica Sansoni: «Resterà aperto su questo non ci sono dubbi e già ora ci sono già i miei colleghi che stanno lavorando. L'intenzione è quella di potenziare la rete e le figure professionali che lavoreranno a stretto contatto con la struttura», conclude.

