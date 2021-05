20 Maggio 2021

di Giuseppe Mallozzi

Si profila, almeno per il momento, una corsa a tre per le prossime elezioni comunali di Minturno. Ad oggi, infatti, gli sfidanti ufficiali del sindaco uscente Gerardo Stefanelli sono Massimo Moni, candidato per la Lega, e Pino D'Amici, proposto da Fratelli d'Italia. Entrambi sono stati confermati dai rispettivi schieramenti che però stanno lavorando per giungere ad una sintesi al fine di arrivare alla riunione di tutto il centrodestra. Ma la strada sembra ancora lunga e tutta in salita, perché sia il partito di Matteo Salvini che quello di Giorgia Meloni vorrebbero piazzare il proprio candidato a sindaco. Per quanto riguarda le alleanze, D'Amici ha ricevuto ultimamente gli assist delle liste civiche Minturno Libera e Piazza Pulita, quest'ultima faceva parte di un'altra civica, Minturno Rinasce, che sosteneva alle precedenti elezioni comunali proprio la candidatura di Stefanelli. Poco chiara ancora la posizione di Forza Italia, confluita nel movimento civico Moderati per Minturno oggi rappresentato in consiglio comunale da Massimo Signore (ex sfidante al ballottaggio con l'attuale sindaco), Maria Di Girolamo e Maurizio Faticoni. Da quanto trapela vi sarebbe un mezzo accordo con lo stesso Stefanelli, che ha causato qualche dissenso nel Partito Democratico, oggi il maggiore azionista di maggioranza, al quale si affianca la lista Minturno Cambia. Da parte sua, il sindaco Stefanelli ha dichiarato di essere molto assorbito dal proprio lavoro di primo cittadino in vista della stagione estiva. «In città ha scritto sulla sua pagina facebook si parla di elezioni, i giornali giustamente parlano di elezioni... e molti mi chiedono se mi sto organizzando, cosa sto facendo, con chi sto parlando. In realtà io confesso imbarazzato che in questo momento ho in mente ancora solo il lavoro di amministratore. Portare a termine i cantieri iniziati, organizzare e gestire al meglio la stagione estiva, cogliere le opportunità di finanziamento per continuare ad investire ed ammodernare il sistema paese. Insomma per qualche altra settimana lasciatemi fare, ancora e soltanto, il sindaco; arriverà poi il momento di pensare e parlare di elezioni, di progetti e di squadre, di principi e di valori. Per ora solo lavoro. Facciamo grande Minturno». In questo scacchiere si aggiunge Aristide Galasso, anche se non ha ancora ufficializzato la propria candidatura, e anche il M5S vorrebbe essere per la seconda volta della partita.

