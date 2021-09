Domenica 5 Settembre 2021, 05:01

Nessuna sorpresa ieri mattina alla consegna delle liste elettorali. Saranno soltanto in due a sfidare il sindaco uscente Gerardo Stefanelli, che ha deciso di ricandidarsi: l'avvocato Pino D'Amici, esponente di Fratelli d'Italia, e il consigliere comunale della Lega Massimo Moni. Il primo cittadino sarà sostenuto da una formazione quasi del tutto rinnovata con ben cinque liste. Traina la coalizione la lista civica Minturno 2030 (ex Minturno Cambia), nella quale si sono ricandidano i consiglieri uscenti Ines Conte, Gennaro Orlandi e Giuseppe Pensiero, oltre agli assessori Daniele Sparagna ed Elisa Venturo. Riconfermata anche Insieme per Minturno, con l'assessore Mino Bembo e il consigliere Domenico Riccardelli, ai quali si sono affiancati tanti giovani ed Eugenio Russo, figlio del dottor Pino Russo, più volte candidato a sindaco, ex assessore e consigliere comunale. Altra civica è Città Futura, nella quale figurano l'ex assessore Luca Salvatore e Massimiliano Raviele, oltre al consigliere Americo Zasa, il delegato Mario Mirco Mendico proveniente da Minturno Cambia, e si sono aggiunti Massimiliano Raviele e l'avvocato Roberto Palermo che è il coordinatore della lista. Dall'opposizione è giunta a sostenere Stefanelli anche Idee e Legalità, con lo sfidante allo scorso ballottaggio Massimo Signore come capolista. Infine all'ultimo momento è stata confermata la lista del Pd, con soli 14 consiglieri. A sfidare il primo cittadino sono l'avvocato Pino D'Amici, sostenuto da Fratelli d'Italia e le liste civiche Minturno Domani e Minturno Libera; il consigliere d'opposizione della Lega Massimo Moni, sostenuto anche dalla lista capeggiata dall'ex sindaco Aristide Galasso. Nella lista del partito di Giorgia Meloni non figura il coordinatore Vincenzo Fedele, che ha preferito dare spazio a tre aspiranti consiglieri: l'ex delegato Angelo Graziano, Filomena Falduto e Gerardo Tucciarone. In lista figura anche l'architetto Francesco Larocca, figlio dell'ex assessore Fausto, e il figlio dell'ex candidato a sindaco Enzo Forte, Giuseppe. A sostenere Moni, invece, ritorna l'ex consigliere regionale Romolo Del Balzo, capolista della Lega, e il nipote dell'ex sindaco Paolo Graziano, Nicolò.

