11 Maggio 2021

LA PRIMA VOLTA

«Uno storico risultato frutto di un grande lavoro di squadra». Così sintetizza il sindaco Gerardo Stefanelli, la notizia dell'assegnazione della Bandiera Blu 2021 alle spiagge del Comune di Minturno. «Si tratta sottolinea il primo cittadino di un lusinghiero risultato, frutto di un grande lavoro di squadra, che ha coinvolto tutta la parte politica ed i vari settori dell'Ente, a cui va la mia sincera gratitudine. Rivolgo un sentito ringraziamento all'Assessore Elisa Venturo, che ha lavorato negli ultimi 18 mesi al raggiungimento di tale risultato. Questo premio rappresenta un ulteriore stimolo a continuare a migliorare la nostra località dal punto di vista turistico-ambientale, per consentirle di raggiungere ulteriori, meritevoli mete. Non appena la Fee Italia ci consegnerà le bandiere e trasmetterà le prescrizioni per la stagione 2021, convocheremo gli operatori turistico-balneari, allo scopo di programmare attività congiunte. Abbiamo ancora voglia di lavorare per fare grande la nostra città». Ma cosa ha fatto la differenza rispetto allo scorso anno, quando l'amministrazione comunale si candidò per la prima volta per l'assegnazione dell'ambito vessillo? A spiegarlo è l'assessore Elisa Venturo, che tra le sue delege ha proprio quella della programmazione per il raggiungimento della Bandiera Blu. «Abbiamo redatto spiega un dossier molto preciso, costruendo il racconto del nostro Comune e provvedendo a inserire ogni tipo di documentazione che testimoniasse ciò che avevamo raggiunto, in particolare l'accessibilità dei disabili alle spiagge con la realizzazione di otto discese, il parco giochi inclusivo, l'affidamento del Peba (Piani di eliminazione delle barriere architettoniche), l'infopoint turistico. A questo si aggiungono altre azioni sulla mobilità come il progetto e l'aggiudicazione dei lavori per la pista ciclabile, l'acquisto delle bici del Consorzio Minturno da Scoprire. E ancora le politiche ambientali con il 70% di raccolta differenziata, l'impianto di fitodepurazione al Rio Recillo». A questo, rimarca l'assessore Venturo, si aggiunge anche «una particolare attenzione all'elaborazione di tutto il dossier, sono entrata nel dettaglio di tutti i punti richiesti, abbiamo raccolto e inviato molta più documentazione rispetto alla precedente candidatura, grazie anche al prezioso aiuto del funzionario Nicola Barbato, raccontando il nostro percorso di riqualificazione del territorio». Prossimamente questo dossier sarà presentato alla cittadinanza nell'ambito di un incontro pubblico.

