Venerdì 27 Agosto 2021, 05:01

L'AGGRESSIONE

È stato arrestato per atti persecutori, mercoledì sera, un 66enne di Latina che aveva minacciato di morte alcuni vicini di casa, brandendo un coltello. A bloccarlo la squadra volante della questura di Latina, che per ben due volte era dovuta intervenire nel corso della giornata.

La prima lite infatti si era verificata nel pomeriggio: l'uomo aveva in mano un coltello da cucina e aveva minacciato il vicino di casa. Non era la prima volta, a quanto sembra, tanto che lo sfortunato conoscente aveva dovuto cambiare le proprie abitudini di vita per evitare di incontrare il vicino di casa violento e pericoloso, e soprattutto di finire sotto le sue minacce, lui e la sua famiglia. Negli ultimi tempi, infatti, il comportamento del 66enne era peggiorato sempre di più: sarebbe infatti arrivato addirittura a danneggiare le auto e a minacciare tutta la famiglia, compreso un bambino piccolo, senza farsi alcuno scrupolo nemmeno rispetto alla sua tenera età. Insomma un incubo dal quale la famiglia non riusciva a tirarsi fuori. Questo fino a mercoledì pomeriggio, quando c'è stato l'epilogo della storia, con l'arresto del vicino, che nonostante tutto non avevano mai denunciato.

Prima le minacce nel pomeriggio, con l'arrivo della polizia la prima volta e la fuga dell'uomo, che era riuscito a far perdere le proprie tracce. Poi la sera, quando la polizia è dovuta intervenire nuovamente quando il 66enne tornato dalla fuga ancora più arrabbiato si era messo nel cortile del palazzo ad urlare, minacciare, invitare il vicino a scendere per regolare i conti. Però al posto del vicino è arrivata la volante. Alla vista degli agenti, il 66enne non ci avrebbe visto più ed avrebbe iniziato a dare in escandescenza anche contro di loro, minacciando di spanciare anche loro. L'uomo infatti anche in quel momento era armato di un grosso coltello da cucina. Quasi da film la scena che ha seguito l'arrivo della volante.

«Alla vista della Volante l'ha descritta la questura in una nota l'uomo si dirigeva con risolutezza contro gli agenti sempre impugnando il coltello, che tuttavia celava dietro la propria schiena e che, forse in un sussulto di lucidità, tentava all'ultimo momento di occultare in una siepe». Insomma, quasi un tentativo di aggressione a sorpresa, ma malcelato e grossolano. «Il gesto non è sfuggito ai poliziotti intervenuti conclude il racconto della questura che lo hanno tratto in arresto». Dopo aver bloccato l'uomo, la polizia ha poi provveduto ad eseguire una perquisizione della sua auto: nella vettura, un vero e proprio arsenale di armi bianche. I poliziotti hanno infatti rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico e una valigetta con ben 17 altri coltelli dalla punta acuminata.

Stefania Belmonte

