Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

Per il 45enne di Fondi che nonostante un divieto di avvicinamento si era presentato presso la casa in cui risiedono l'ex moglie e il figlio 18enne, terrorizzandoli con la minaccia di bruciare l'immobile se la donna non lo avesse abbandonato per trasferirsi fuori città, si sono aperte le porte del carcere. Finora ristretto ai domiciliari all'interno dell'abitazione dei suoi genitori, nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare. Ad eseguire il nuovo provvedimento restrittivo sono stati gli agenti del Commissariato della Piana, gli stessi che lo avevano arrestato in flagranza di reato dopo aver esplicitato i propri propositi incendiari. Le indagini seguite a quell'inquietante episodio hanno permesso ai poliziotti coordinati dal vicequestore Marco De Bartolis di accertare come nel tempo il 45enne, allontanato nel 2019 dall'abitazione contesa per il reato di maltrattamenti in famiglia, avesse comunque continuato a porre in essere nei confronti dell'ormai ex consorte comportamenti violenti e aggressivi. Atteggiamenti culminati infine nelle minacce a domicilio che lo scorso 25 ottobre gli è costato l'arresto.

Mirko Macaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA