Sarà una corsa a quattro quella per la carica di sindaco nel comune di Sezze. Il colpo di scena è arrivato nella mattinata di ieri, quando il vaglio della Commissione Elettorale Circondariale ha portato all'esclusione della lista a sostegno di Mirko Millozza, il 35enne che era stato scelto come candidato sindaco del Partito Comunista Italiano. L'estromissione sembrerebbe esser dovuta alla circostanza che uno degli undici candidati al consiglio comunale della lista presentata dal giovane sarebbe stato ritenuto incandidabile dalla Prefettura di Latina. Una decisione che ora rischia di costare cara al 35enne setino, al momento fuori dalla corsa al consiglio comunale. Fonti vicine al Partito affermano che il giovane sarebbe determinato a ricorrere al Tribunale amministrativo regionale per tentare di rientrare in gioco, ma al momento non è stato comunicato nulla di ufficiale. Se tutto dovesse restare così, a concorrere alla carica di sindaco del comune lepino resterebbero dunque Sergio Di Raimo per il Partito Democratico, Serafino Di Palma per il centro-destra, Lidano Lucidi con il movimento civico Identità Setina e Rita Palombi per Sbc. Proprio la candidata sostenuta da Sezze Bene Comune ha presentato la sua lista in una conferenza stampa tenutasi sabato mattina.

«Abbiamo scelto di partecipare a questa tornata elettorale perché siamo dell'idea che in politica si combatte per affermare i propri valori e le proprie idee ha dichiarato Rita Palombi - Abbiamo la necessità di una discontinuità amministrativa tenendo ben presente che la nuova stagione politico-istituzionale non può avvenire senza un autentico cambiamento generato da donne e uomini di grande passione e competenze». Nel frattempo, a movimentare ulteriormente quella che sembra una campagna elettorale già entrata nel vivo ci ha pensato qualche cittadino che nella notte di domenica ha deciso di affiggere un enorme striscione provocatorio sulla facciata del cimitero di Via Bassiano. «Se potessimo parlare - si legge sul grande striscione in riferimento ai defunti sepolti nel camposanto setino - vi diremmo: non votateli più». Un messaggio dai toni molto accesi che ha scatenato inevitabilmente la polemica sui social, con i cittadini che si sono divisi tra chi ha apprezzato la provocazione e chi ha ritenuto il messaggio poco rispettoso della memoria e della dignità dei defunti.

