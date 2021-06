Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

GLI EVENTI

E' stata presentata qualche giorno fa a Latina la rassegna Milagro, una nuova proposta che pone l'Agro Pontino al centro dell'offerta culturale regionale. Tre gli spazi, aveva annunciato l'attore Clemente Pernarella nel corso della conferenza stampa: L'Arena Cambellotti a Latina, l'Arena ex Torre Idrica a Pontinia e il Giardino di Ninfa, questi ultimi due luoghi sono curati dalla direzione di Clemente Pernarella.

L'idea, insieme ad Atcl, in collaborazione con il Comune di Latina per l'Arena Cambellotti a Latina, nasce sulla scorta del lavoro di due anni portato avanti dal Teatro Fellini, sviluppato in collaborazione con la Fondazione Roffredo Caetani e che trova il suo compimento nella partecipazione, in un ruolo chiave, del Comune di Latina, del Comune di Pontinia e proprio di Atcl.

«Si tratta di un sistema di collaborazioni assolutamente originale per il nostro territorio, qualcosa di più di una rete, che traccia un percorso trasversale di offerta culturale che parte dal ventisette giugno per terminare il dieci agosto.

La cadenza degli eventi e il profilo degli stessi pone per la prima volta l'Agro Pontino protagonista come territorio sul piano nazionale per una proposta fino a ieri lasciata all'iniziativa delle singole realtà locali», spiega Pernarella.

Per la prima volta chi vive in questo territorio avrà una nuova occasione per consumare arte e chi si trova ad attraversarlo nel periodo estivo un motivo in più per fermarsi, uno strumento nuovo per conoscerlo e una spinta a inserire tappe magari impreviste nel soggiorno o addirittura prolungarlo».

In questa idea la presenza del Giardino di Ninfa rappresenta un elemento essenziale: «Il ruolo della Fondazione Caetani dice Pernarella per tramite del suo Presidente Tommaso Agnoni è stato fondamentale. Il progetto nasce infatti da una collaborazione tra la Fondazione ed il Teatro Fellini che prosegue da due anni e che si basa sulla condivisione, con il Presidente Agnoni, dell'assunto che il cambiamento e la crescita di un territorio vadano interpretati alla luce di nuove prospettive puntando sulla cooperazione prima di tutto».

A tutti gli effetti Milagro si candida a competere con le migliori rassegne attive nel Lazio nel periodo estivo.

E allora quali sono gli appuntamenti in programma? Oltre a quelli già presentati dal Comune di Latina, si potranno trovare: il 27 giugno al teatro Fellini la presentazione del libro Adorazione di Alice Urciulo, finale al premio Strega, il 4 luglio presso l'ex Torre Idrica (ore 21) il concerto E' bello perdersi tour d'Italia degli Extraliscio, il 16 luglio sempre all'ex Torre idrica lo Spettacolo Teatrale Cronaca di un amore Rubato e il giorno seguente lo spettacolo di danza Poetry che torna il 22 luglio con Tradizionalmente contemporaneo. Il 28 luglio arriva invece lo spettacolo teatrale Django Reinhart, il fulmine a tre dita.

Dal 27 giugno al 10 agosto, insieme a Milagro riparte anche Effetti Collaterali un progetto ideato e coordinato da Anna Eugenia Morini, Stefano Furlan e Alessandro Marascia.

Gli incontri, completamente gratuiti, intendono essere occasioni di confronto tra pubblico/ organizzazione/studiose e studiosi.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA