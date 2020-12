IL FENOMENO

C'è anche la raccolta dei rifiuti solidi urbani tra i settori che potranno contribuire al rilancio di Velletri e Lariano quando lo scompiglio creato dalla pandemia sarà terminato. In entrambi i Comuni, l'andamento dei dati, riguardanti il quantitativo mensile dei rifiuti differenziati raccolti nei giorni antecedenti alla prima chiusura per combattere il micidiale virus, era in continua crescita superando l'80 per cento, nella città veliterna, e il 70 per cento in quella larianese. Poi, però, negli incrementi, si è registrato un rallentamento, seppur minimo.

Per il primo anno, a Velletri, il superamento della quota 80 per cento, quest'anno, secondo i dati forniti ufficialmente dalla Volsca, l'azienda che gestisce il servizio relativo, si è verificato durante quattro mesi consecutivi - da giugno a settembre (80,48; 81,97; 80,89; 80,69) mentre nel 2019 fu superata solo nei mesi di luglio (81,80 per cento) e agosto (80,60). Mai negli anni precedenti. Anche all'inizio dell'anno era stato superato l'80 per cento, ma poi, in pieno periodo di restrizioni, il dato è ridisceso di un paio di punti. «Ora - afferma il sindaco Orlano Pocci - l'andamento è destinato a risalire. I dati sono già buoni e stanno a dimostrare principalmente due aspetti: l'opera di sensibilizzazione attuata dalla nostra amministrazione e l'impegno dei cittadini che dimostrano sempre più di collaborare nella differenziazione dei conferimenti. Il tutto, corroborato dall'efficiente servizio svolto dalla Volsca».

Ma, seppur confortanti, i dati attuali non accontentano. «Siamo sicuri che già dal prossimo anno - aggiunge infatti il sindaco - le cose miglioreranno, anche in virtù dell'applicazione delle tariffe puntuali, con cui si paga secondo quanto si conferisce. Tale servizio sarebbe partito già il 7 maggio scorso, se non fosse esplosa la pandemia. Il nostro obiettivo, al momento, è quota 90 per cento».

LARIANO

A Lariano, ugualmente in evoluzione, i dati attuali sfiorano l'80 per cento di differenziata e l'obiettivo sembra ormai alla portata. «In piena estate e all'inizio dell'autunno si è superato due volte il 78 percento: 78,87 ad agosto e 78,13 a ottobre. Anche noi, adesso ci attendiamo ulteriori miglioramenti pure con l'applicazione della tariffa puntuale».

Dario Serapiglia

