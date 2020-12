LA SOMMINISTRAZIONE

È iniziata anche Palestrina, con la somministrazione delle prime 48 dosi, la campagna di vaccinazione anti Covid nella Asl Rm5. Poco dopo le 10, scortato dalla Polizia, al Coniugi Bernardini, è arrivato il furgone con le dosi destinate a medici, infermieri e operatori socio sanitari che l'azienda ha scelto di vaccinare per primi. «Come da indicazioni regionali, spiega il direttore generale della Asl, Giorgio Santonocito anche qui le categorie da vaccinare in via prioritaria sono gli operatori sanitari e socio sanitari, sia pubblici che privati e i residenti e gli operatori delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e socio assistenziali del territorio, ovvero coloro che hanno rischio più elevato di essere esposti al Covid-19 e di trasmetterlo. Subito dopo si inizierà la vaccinazione anche per le persone fragili di età avanzata e per il personale di servizi essenziali come scuole e forze dell'ordine».

Tra l'emozione dei presenti, si è dato il via alle operazioni: il primo ad essere vaccinato è stato il dottor Filippo Lauria, dell'ospedale di Palestrina, seguito dall'infermiera Simonetta Pera e dalla Oss Sonia Giallatini. Poi, uno dopo l'altro, gli altri 45 operatori selezionati. «È un momento storico per il nostro territorio commenta Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione della Regione L'ospedale di Palestrina è interamente dedicato ai pazienti Covid. Dopo un anno durissimo possiamo guardare avanti con la speranza che l'uscita dal tunnel è vicina». «Abbiamo vaccinato i vaccinatori sottolinea Rodolfo Lena, membro della Commissione regionale sanità ed ex sindaco di Palestrina - operatori sanitari in prima linea che a loro volta vaccineranno la popolazione».

Massimo Sbardella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA