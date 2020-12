Tre furti di portafoglio in poche ore in un supermarket di Frascati. Ieri mattina, presso l'ipermercato che si trova nel popoloso quartiere di Cocciano, tre ultrasettantenni sono state borseggiate. Un'operazione rapida, fulminea, probabilmente messa in atto da una mano femminile (per destare minore sospetto nelle vittime prescelte). Una volta scelti i prodotti da mettere nel carrello e arrivate alle casse, le tre anziane hanno fatto tutte la stessa medesima scoperta: il portafoglio era scomparso.

Immediata è scattata la denuncia alle forze dell'ordine che ora dovranno provare a risalire agli autori del gesto, magari tramite le telecamere di cui è dotato l'ipermercato. «Chiedo a chiunque dovesse ritrovare il portafoglio di mia mamma di farcelo riavere, magari i ladri lo hanno svuotato dei soldi e lo hanno buttato da qualche parte. In questo modo, se non altro, potremo riavere i ricordi fotografici che c'erano dentro» è stato l'appello della figlia di una delle vittime. Le forze dell'ordine consigliano massima attenzione, in particolare alle persone anziane che più spesso sono nel mirino dei malviventi.

Negli ultimi giorni a Frascati si susseguono segnalazioni di questo tipo: dai furti (tentati o riusciti) in abitazione a quelli d'auto, ma anche nei negozi del centro o ai danni di privati cittadini che sono in giro. Gli inquirenti seguono bande di professionisti della microcriminalità che, però, sono estremamente veloci anche nel far perdere le proprie tracce una volta scoperti.

