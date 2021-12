Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:02

MOBILITA'

Tre mesi di tempo e il nuovo progetto di collegamento tra Latina e Latina Scalo sarà pronto: è la revisione della Metro leggera di superficie ma anche, in un certo senso, della Mare-Monti. Il Comune di Latina ha predisposto la determina di affidamento dell'incarico di revisione del progetto. Dopo la trattativa svolta sul Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione), l'incarico è andato alla Tta-Trasporti territorio ambiente di Genova. Tecnicamente si tratta di «servizio di supporto al Rup per la redazione del documento di fattibilItà delle alternative progettuali e per la predisposizione della documentazione di grata riferita alla project review dell'infrastruttura di collegamento di massa Latina-Latina Scalo». Il costo è di 66.979 euro, fondi tratti dal finanziamento del ministero delle Infrastrutture e trasporti (Mit) totale di 718mila euro, suddivisi in 122mila euro per il Piano della gestione e monitoraggio del piano urbano della mobilità sostenibile, e 350mila euro più 246mila euro per la rivisitazione del collegamento di massa Latina-Latina Scalo. L'intenzione è infatti quella di salvaguardare e utilizzare il vecchio finanziamento di 80 milioni di euro per la Metro Leggera, che è tuttora in piedi, in quanto non è stato revocato.

SALVARE IL FINANZIAMENTO

«Andiamo ora alla revisione del progetto della Metro - spiega l'assessore alla Mobilità, Dario Bellini - per conoscere la fattibilità dei possibili interventi per un percorso di collegamento che è strategico. La ditta avrà tre mesi di tempo, ovvero fino a marzo, per presentare le ipotesi di revisione. Con questa revisione vogliamo dare alla città un progetto di collegamento pubblico di massa tra Latina e Latina Scalo che sia economicamente sostenibile e razionalmente utilizzabile come alternativa al mezzo privato in una delle direttrici più frequentate del nostro territorio. Dal fallimento dell'iniziale progetto della Metro Leggera ereditiamo, oltre le cause passate che hanno sancito il fallimento di quella operazione, e le cause future con i rischi di risarcimenti milionari che ancora oggi incombono, anche un'evidente esigenza di collegamento e un finanziamento che rimane, nei bilanci dello Stato, dedicato a questa città. Con questa revisione vogliamo rendere davvero fattibile questo obiettivo nell'unica ottica per noi possibile che vede nella sostenibilità, economica, ambientale e finanche sociale dell'opera stessa la condizione imprescindibile per procedere nel realizzarla. Nessun salto nel buio con i soldi dei contribuenti».

UN MILIONE DA RESTITUIRE

Una di queste ipotesi di revisione della Metro, è per una forma di ferrovia leggera, che colleghi la stazione Fs di Latina Scalo con la stazione delle autolinee nuove in centro a Latina, correndo proprio sul sedime della ex strada Mare-Monti. La Mare-Monti è infatti defunta e ora il Comune deve restituire i soldi alla Regione. Il progetto, per una strada di collegamento che da Latina Scalo arrivasse a Latina prima e alla costa poi, era stato redatto e predisposto all'epoca delle giunte di Vincenzo Zaccheo: nel 2005, la Regione Lazio aveva attribuito al Comune ben 10 milioni di euro di finanziamento per la sua realizzazione, liquidando nel 2007 un milione di euro per le progettazioni e le prime procedure di avvio di realizzazione. Il Comune affida le progettazioni, che vengono predisposte e consegnate all'amministrazione, che le paga. In totale, il Comune spende ben 771.968 euro per progettazioni, indagini geo-gnostiche e ambientali, supporto al Rup e altro. L'opera però, non sarà mai realizzata, e nel 2017 è stata definanziata. E ora la Regione batte cassa, richiedendo indietro il milione di euro. In particolare il Comune ha stabilito nei giorni scorsi di versare intanto alla Regione 228.031 euro, «somma in acconto a credito della Regione Lazio relativo alla revoca del finanziamento di 10 milioni di euro, al fine di evitare l'applicazione dell'istituto della compensazione».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA