Lo studio sulla mobilità è stato portato a compimento e presto, prestissimo, vedranno la luce le tanto attese due rotatorie sulla strada dei Monti Lepini a Priverno. I progetti esecutivi della prima maxi rotonda sulla 156 sono pronti, in autunno inizieranno i lavori che dovrebbero essere portati a termine entro 150 giorni per un costo di 1,5 milioni di euro. Di questo si è parlato ieri all'ex Infermeria dell'Abbazia di Fossanova dove sono intervenuti gli assessori regionali Enrica Onorati e Mauro Alessandri, il responsabile della struttura territoriale Anas Lazio, Marco Moladori, il presidente della Provincia Carlo Medici, il dirigente del team di tecnici Ingegnere Nardocci, il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia e i colleghi di Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Maenza, Prossedi e Roccagorga. Al convegno non è mancato il Cotral regionale che ha inviato lo staff mobilità dell'Ente.

La sindaca Bilancia ha ringraziato Anas, Regione e Provincia, per i circa i tre anni di studio impiegati sulla fattibilità delle due rotonde, che non furono realizzate durante i lavori della LatinaFrosinone e la cui mancanza ha portato a numerosi disagi, a iniziare dalla chiusura di diverse attività commerciali sulla vecchia 156 sbarrata. «Oggi si ripara l'errore del passato in modo serio», ha sottolineato la sindaca. L'assessore alla Mobilità Alessandri ha asserito che il lavoro di gruppo, con l'apertura dei tavoli tecnici, ha tenuto conto in particolare degli aspetti legati alla sicurezza, in particolare delle situazioni più urgenti e che interessano anche i territori vicini.

Il presidente della Provincia Medici ha sottolineato come i lavori sulla 156 consentiranno una serie di collegamenti più rapidi e sicuri tra i due capoluoghi. L'ingegner Nardocci ha focalizzato l'attenzione sul punto critico viario del km 21,95 della Monti Lepini, da qui l'urgenza di iniziare i lavori della prima rotonda in autunno, ha sottolineato: «Negli accertamenti tecnici sul luogo abbiamo trovato ben 30 punti di conflitto pericolosi con il sistema viario tanto che siamo riusciti ad abbattere questa stima riducendola a solo otto punti». Insomma, l'intreccio tra la 156 bis, la vecchia Monti Lepini e il conseguente mancato collegamento con la LatinaFrosinone e la Superstrada-mare, aveva bisogno di un intervento adeguato.

Sabato 12 Giugno 2021, 05:00