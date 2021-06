CASTELFORTE

Sottoscritto ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa presso il Comune di Castelforte, l'accordo di programma per l'intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione dell'impalcato esistente con opere di adeguamento sismico delle pile esistenti del Ponte sul fiume Garigliano di collegamento tra la Strada provinciale Maiano e la Strada provinciale Lauro-Castelforte-Minturno. La firma ha visto l'unione di due province, Latina e Caserta, rappresentate dai rispettivi presidenti Carlo Medici e Giorgio Magliocca, alla presenza del sindaco Giancarlo Cardillo e del dirigente di via Costa Paolo Rossi. L'accordo prevede una serie di attività e procedimenti che prevedono l'affidamento dell'incarico di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte; attività necessarie per l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento; approvazione del progetto esecutivo; indizione delle gare finalizzate all'affidamento dei lavori; esecuzione dei lavori fino alla fase finale del collaudo dell'opera. Come è stato spiegato in conferenza, si è scelto di non utilizzare un ponte a noleggio prefabbricato sia in considerazione della possibilità di mantenere spalle e pile, sia in considerazione oltre che della duplicazione dei costi, anche dei tempi necessari per l'ottenimento dei pareri per entrambi i procedimenti. Ogni provincia stanzierà circa un milione di euro e si assumerà poi l'onere della manutenzione del ponte per la quota parte ricadente nel territorio di competenza, fissata convenzionalmente al 50%. «Abbiamo scelto tra tutte le proposte quella che forniva maggiori garanzie sul fronte della sicurezza dell'opera e dell'immediatezza di realizzazione», ha rimarcato il sindaco Cardillo. I presidenti Medici e Magliocca hanno sottolineato la «grande collaborazione e tempestività» delle due province che, nonostante le difficoltà, si sono impegnate dal punto di vista economico per risolvere la situazione de ponte sul Garigliano.

Giuseppe Mallozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Venerdì 18 Giugno 2021, 05:01