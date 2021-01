© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOUna serie di irregolarità e una diffida ad adempiere per sanarle. Sono le conclusioni di una ispezione che il Mise (Ministero per lo Sviluppo economico) ha svolto alcune settimane fa presso il Mol, Mercato ortofrutticolo di Latina, da anni al centro di una dura disputa tra soci della cooperativa, vicenda alla quale non è estraneo il progetto presentato per una ristrutturazione e rilancio dell'attività del sito. Quali sono le «irregolarità sanabili per le quali deve essere irrogata la diffida»? In primo luogo, «gli amministratori dovranno relazionare in assemblea in merito alle assegnazioni degli stand avvenute nel 2019 e 2020»; poi, che «l'ente dovrà attenersi a quanto sancito nel regolamento, ovvero che tutti i locali mancanti di insegna devono indicare chiaramente la ragione sociale o denominazione della ditta»; i parametri forniti per la determinazione della prevalenza non sono riferiti a specifiche voci del conto economico, ma anche sul totale del valore della produzione, «l'ente pertanto dovrà fornire il corretto valore complessivo dell'attività caratteristica svolta con soci e terzi per gli esercizi 2018 e 2019»; «l'organo amministrativo dovrà effettuare una ricognizione sulla compagine sociale, escludendo i soci che non operano o non hanno più interesse a raggiungere lo scopo sociale»; «in considerazione della disponibilità degli stands 8, 5, 2 e 3, si diffida la cooperativa a attivare la procedura di assegnazione al socio o anche a terzi»; infine, «l'ente dovrà richiedere al curatore fallimentare della società Di Matteo Frutta in liquidazione la reale possibilità che i crediti dovuti possano essere soddisfatti, essendo l'ente stesso ammesso al passivo come creditore chirografario». Irregolarità che sintetizzano quanto verificato dagli ispettori del Mise e riportato in due pagine di conclusioni in cui vengono analizzate tutte le situazioni. Intanto però, in Comune prosegue l'iter per la variante urbanistica del progetto presentato dalla coop: l'intervento riguarda la riqualificazione, ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso per una particella, per un ampliamento della struttura per un incremento di 43.520 metri cubi, in particolare per un fabbricato destinato al packaging dei prodotti. La variante consiste nel fatto che questa struttura andrà a posizionarsi su un terreno adiacente all'attuale Mol, oggi con destinazione agricola, che diventerà produttiva a servizio del commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.An. Ap.