Domenica 18 Luglio 2021, 05:00

SCUOLA

Il percorso di cambiamento è iniziato tre anni fa e l'obiettivo è quello fornire nella mensa, scolastica e non solo, prodotti che non utilizzino sostanze chimiche fertilizzanti, biologiche dunque. E questa certificazione è ora arrivata, per le mense del Comune di Latina, dal Mipaaf. «Siamo rientrati nel sistema delle mense biologiche certificate riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. Latina è fra i 3 Comuni del Lazio a ottenere la certificazione che consentirà di ricevere un finanziamento di 80mila euro da destinare all'abbattimento dei prezzi e alla formazione sulla sostenibilità dell'alimentazione», spiega l'assessore alla pubblica istruzione del Comune, Gianmarco Proietti. Un risultato a cui si è arrivati lavorando in questi anni, in sinergia, con le consigliere Loretta Isotton, Laura Perazzotti e Luisa Mobili «È un risultato importantissimo commenta Proietti per il quale abbiamo iniziato a lavorare tre anni fa partendo dalla modifica del regolamento delle mense scolastiche, che oggi garantiscono l'utilizzo di alimenti biologici almeno al 70%, di prodotti a denominazione di origine protetta Dop e a indicazione geografica protetta Igp, e di prodotti a km 0. Far parte del sistema delle mense biologiche certificate dal Ministero vuol dire garantire certezze alle famiglie sulla qualità del servizio. È la visione dell'amministrazione che ha sempre considerato il benessere dei bambini e delle bambine una priorità mettendo in pratica azioni concrete per il raggiungimento di simili obiettivi». «L'alimentazione, così come specificato nelle linee guida del Governo, è bio al 70% e a km 0 anche per sollecitare l'uso di prodotti di aziende locali per l'agricoltura, ma anche per prodotti doc come l'olio delle colline, il pane con farine prive di additivi chimici - aveva spiegato la consigliera Isotton - Prediligendo la dieta mediterranea che da una parte significa prodotti freschi e di stagione dall'altra convivialità». La trasformazione passerà sempre più anche attraverso l'abbattimento della plastica, processo che probabilmente, senza la pandemia, sarebbe già completato, e che prevede l l'utilizzo di borracce per l'acqua e l'istallazione delle lavastoviglie in tutti i plessi con la mensa.

Francesca Balestrieri

