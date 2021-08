Domenica 22 Agosto 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Ieri 38 nuovi casi Covid in provincia di Latina (43 in meno rispetto alle 24 ore precedenti) che si aggiungono agli altri 317 registrati dalla Asl pontina tra il 14 e il 20 agosto scorsi. Ma a preoccupare maggiormente è il numero dei ricoveri: 25 nello stesso periodo che arrivano a 30 con quelli dichiarati ieri attraverso il consueto bollettino, anche se per tre di loro sono state disposte cure domiciliari nell'arco delle 24 ore.

I RICOVERI

I posti Covid al Goretti di Latina risultano 17 e da settimane le eccedenze vengono trasferite a Roma. Ma con l'aumento della diffusione del virus, in quasi tutte le località, la Regione Lazio ha messo in preallerta gli ospedali prevedendo un'impennata di ricoveri. Si tratta di recuperare posti letti per i pazienti Covid in tutte le strutture ospedaliere. Il Goretti potrebbe ricorrere a breve alla riconversione di altri reparti, come accaduto nelle precedenti ondate, a partire dalle Medicine collocate al secondo piano che andrebbero trasferite altrove. La riconversione, in base allo scenario previsto, avverrebbe in maniera modulare, quindi in base all'effettiva necessità del momento senza necessariamente ricorrere alla chiusura totale del reparto originario. La corsa all'ampliamento dei posti letto per i pazienti Covid è in atto in diverse parti d'Italia. E già successo in Sicilia dove l'aumento dei posti letti strappati, in zona Cesarini, ad altri reparti ha consentito all'isola di rimanere in zona bianca, essendosi abbassato l'indice relativo alla pressione dei ricoveri Covid sulle strutture ospedaliere.

I DATI

In base al bollettino, diffuso ieri dalla Asl, in riferimento ai 480 tamponi processati nella giornata di venerdì, i 38 nuovi casi sono risultati distribuiti nel seguente modo: 7 a Sezze, 6 a Terracina, 3 ad Aprilia e altrettanti a Latina, 2 a Castelforte, così come a Fondi, Formia, Gaeta, Itri e Priverno, un caso nei comuni di Cisterna di Latina, Minturno, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damano e Sonnino. Zero, fortunatamente, i decessi e 25 guarigioni. Cinque le persone ricoverate, di cui tre in cura domiciliare, e due rimaste in ospedale. Si tratta di anziani di Priverno e Terracina. Nella giornata di venerdì sono state somministrate 1.467 dosi di vaccini per i richiami.

R. Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA