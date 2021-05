13 Maggio 2021

IL CASO

Una mega truffa con incidenti falsi oppure gonfiati ai danni delle compagnie assicurative Rsa e Unipol per la quale sul banco degli imputati sono finite 45 persone tra le quali medici e avvocati ha visto il suo epilogo ieri con una sentenza di prescrizione dei reati a carico di tutti. E' il risultato dei tempi lunghi della giustizia che vanifica indagini e accertamenti portando spesso a chiudere così un processo.

I sinistri oggetto degli accertamenti attraverso i quali le compagnie assicurative hanno pagato ricchi risarcimenti non dovuti per un giro di affari quantificato in circa 200mila euro risalgono al periodo compreso tra il 2009 e il 2012.

Soltanto nel 2016 si è arrivati però al rinvio a giudizio di Mirko Temporin e Marcello Noce, intermediari assicurativi, dell'ortopedico Andrzey Rylko, dell'avvocato terracinese Tiziano Ottavi, Stefania e Mara De Biagio, Valentino Cotroneu, Luisiana Noce, David Belmonte, Roberto De Felice, Alessandro Valdin, Monica Renzieri, Fortunato Valenzisi, Emidio Gori, Lucia Ranieri, Andrea Viccione, Nadia Animaldi, Bruno Rapillo, Cristian Rapone, Massimo Penna, Gianluca Martini, Lanfranco Del Ferraro, Ennio Amodio, Marco Caruso, Vincenzo Galloppi, Giovanni Giuditta, Guido Cristofoli, Antonio Silano, Jessica Avossa, Maria Teresa Di Prospero, Edoardo Colandrea, Monica Malgorzata Markovska, Giovanni Massaro, Alfonsino Apruzzo, Katiusha Mirio, Andrea Leonardi, Marco Cipolla, Daniele Racuia, Fabio Saccomanni, Maria Rosaria Del Broccolo, Andrea Del Prete, Chiara Di Rito, Dario Ottavi, Marco Temporin e Martina Colandrea. A tutti è stata contestata la truffa, aggravata per alcuni dal vincolo associativo. Al medico il compito, secondo l'accusa, di predisporre certificati e relazioni di parte attestanti patologie conseguenza di incidenti stradali grazie ai quali veniva ottenuto un prolungamento dello stato di malattia o anche indennizzi per inabilità temporanea. Nel sistema non mancavano i falsi testimoni che contribuivano all'ottenimento di risarcimenti non dovuti. E qualcuno arrivava a procurarsi qualche ferita per rendere più credibile la storia. Ieri mattina la nuova udienza del processo ancora nella fase iniziale visto che non è stato ascoltato alcun testimone in apertura della quale il pubblico ministero Simona Gentile non ha potuto fare altro che chiedere il proscioglimento degli imputati, assistiti dagli o difesi dagli avvocati Lauretti, Giudetti, Palmieri, Fornari, Popolla, D'Antrassi, Ciurleo, Pica, Massaro, Antonioni e Maresca per intervenuta prescrizione. Il Tribunale presieduto da Gian Luca Soana non ha potuto far altro che accogliere la richiesta e dichiarare il non doversi procedere.

Elena Ganelli

