Martedì 4 Gennaio 2022, 05:02

IL CASO

«Per il momento resto sospeso dal servizio, il 26 gennaio sarà affrontato il mio caso e speriamo che il giudice legga attentamente il ricorso». Angelo Casciano è uno dei cinque medici di famiglia di Aprilia che non possono al momento esercitare la professione perché non si sono sottoposti alla vaccinazione obbligatoria anti Covid prevista dalla normativa nazionale. Ha fatto ricorso al Tar, il tribunale amministrativo regionale di Latina, ma è stato respinto e dovrà tenere chiuso lo studio almeno per altre tre settimane, quando sarà discussa la causa nel merito. «Ma non sono assolutamente un no vax, sia chiaro precisa il dottor Casciano semplicemente ho delle patologie non compatibili con la vaccinazione. Eppure sono finito nella degli 800 medici italiani no vax: tale situazione mi addolora». Il medico ha contratto il Covid lo scorso anno e questo gli ha comportato conseguenze alla circolazione del sangue, chiamata vasculite. «La proteina Spike dei vaccini attualmente in uso potrebbe mandarmi al camposanto, ma se dovesse uscire un altro tipo di vaccino non esiterei a farlo. Parlo con cognizione di causa, avendo 22 anni di servizio alle spalle». Il Tar ha comunque aperto a una verifica delle sue condizioni di salute e il medico ha avviato una serie di approfondimenti per capire se le sue condizioni siano compatibili con la vaccinazione. Agli atti di causa emerge la necessità di approfondire le condizioni di esentabilità dall'obbligo vaccinale in rapporto alla patologia contratta, scrive il Tar nel decreto con il quale conferma la sospensione: Le esigenze di sicurezza sanitaria sono prevalenti e rendono inopportuna la concessione di una misura cautelare. «Per acclarare il mio stato di salute la Asl chiede un certificato del medico di famiglia riassuntivo di tutte le patologie, ma io sono il medico di me stesso quindi è necessario che sia un altro medico a rilasciarlo precisa Casciano Però sto avendo difficoltà, perché noto una sorta di timore da parte dei colleghi. Una sorta di ostracismo bruttissimo. Spero che il giudice il 26 gennaio leggerà attentamente le carte del ricorso, se dovessi vincere la sentenza farebbe giurisprudenza». Nel frattempo il medico resta sospeso dal servizio. «Ho 5 figli a carico e mia moglie non lavora, se ho preso la decisione di non vaccinarmi è perché conosco bene quali potrebbero essere le conseguenze. Mi fa piacere aver ricevuto tanta solidarietà da parte dei miei pazienti, a leggere i commenti sui social mi commuovo. Ora questi pazienti non sanno a chi rivolgersi perché tutti gli altri medici hanno esaurito i posti. Questo crea anche un disagio notevole».

Stefano Cortelletti

