Martedì 7 Settembre 2021, 05:02

PONTINIA

Il Comune di Pontinia è all'8° posto in Italia in quanto a crescita del numero di abitanti ed ha la tassazione più bassa della provincia di Latina. Uno scenario rassicurante e promettente quello che ha voluto tracciare ieri mattina il sindaco uscente Carlo Medici nel corso della conferenza stampa di presentazione della sua ricandidatura a primo cittadino e della sua squadra di aspiranti consiglieri della lista civica Pontinia città ideale composta da 8 donne e 8 uomini. «Questo mandato volge al termine e ci auguriamo di continuare. Attraversiamo un processo di rinnovamento in termini anche di capacità di azione amministrativa e sicuramente questo è quello che ci ispira. Ci ispira anche la volontà di tante persone appartenenti alla società civile che hanno esperienza in tanti settori lavorativi e di impegno associazionistico e persone che hanno voglia di approcciare in modo diverso». Ha poi parlato dei risultati raggiunti nel corso dei cinque anni di mandato. «Abbiamo per prima cosa posto attenzione alla sicurezza del territorio e degli edifici pubblici continua - Cinque anni fa la situazione delle scuole era carente. Abbiamo effettuato efficientamenti energetici, lavorato su impiantistica di scuole, teatro e palazzo comunale. Abbiamo attuato una serie di interventi di messa in sicurezza del territorio. Abbiamo sistemato l'argine del fiume Sisto e provveduto alla manutenzione delle fasce frangivento, risposto bene al rispetto delle regole anti covid. Abbiamo dato tutti i contribuiti formativi ed economici alle attività possibili per poter ripartire. Il nostro Comune si è distinto in quanto ad investimenti su sport e scuola. La raccolta differenziata è passata dal 27 al 65% e continuiamo con il porta a porta. Forte è stato il contrasto alla pratica incivile dell'abbandono dei rifiuti». Ha poi posto l'attenzione sul fatto che «Pontinia ha superato il suo confine territoriale assumendo un ruolo da protagonista in provincia e divenendo capofila di molti progetti come il finanziamento per la costruzione isola ecologica che sarà consegnata a novembre». «Se questo sistema di amministrazione efficiente non piace anche a coloro che ne sono stati parte questo non lo capisco» -ha dichiarato in merito alla scelta di alcuni ex alleati di intraprendere un diverso percorso - Il nostro programma è diverso perché la maggior parte delle cose previste 5 anni fa sono state fatte». Ha poi citato il riconoscimento della spiga verde per i comuni che non hanno la costa ed il progetto di finanza per un centro sportivo comprensivo di piscina.

Ebe Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA