Domenica 12 Settembre 2021, 05:01

BORGO SABOTINO

Sono entrati di notte e hanno messo a segno un furto all'interno del supermercato Conad di via Foceverde a Borgo Sabotino portando via anche il Digital Video Recorder del sistema di sorveglianza.

I ladri hanno agito nella notte tra giovedì e venerdì senza che qualcuno si rendesse conto di quanto stava accadendo.

Ad accorgersi dell'intrusione la direttrice dell'esercizio commerciale al suo arrivo nei locali di via Foceverde: la donna è entrata dall'ingresso principale che si trova fronte strada disattivando il sistema di allarme digitando il codice sulla tastierina. Soltanto una volta arrivata al piano superiore ha capito che qualcosa non andava perché nel corridoio, in prossimità del punto in cui era stato collocato l'impianto di videoregistrazione con relativo monitor non c'era più nulla.

IL BOTTINO

I ladri insomma avevano portato via monitor e video recorder per impedire di essere identificati attraverso il sistema di riprese della videosorveglianza. Dai controlli effettuati inoltre è emerso che i ladri erano entrati negli uffici amministrativi del supermercato: il tentativo di aprire la cassaforte era andato a vuoto come dimostrano i segni lasciati nel tentativo di forzarla mentre da un'altra stanza, messa a soqquadro, era sto portato via l'incasso della giornata oltre ad altro denaro custodito in alcuni cassetti.

L'ammontare complessivo dei soldi rubati ammonterebbe a circa 20mila euro.

I PRECEDENTI

Tutti gli accessi al supermercato apparivano, almeno dal primo sopralluogo effettuato dalla direttrice, chiuse regolarmente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno verificato come un'anta di una finestra al piano terra fosse stata forzata.

Per l'esercizio commerciale di via Foceverde si tratta dell'ennesima incursione notturna. Era già accaduto nell'agosto dello scorso anno quando i ladri, dopo avere tagliato un telone di plastica e avere preso della merce che era nei carrelli avevano cercato di entrare all'interno del supermercato ma erano stati costretti a desistere a causa della presenza di alcuni addetti che stavano mettendo a posto la merce.

Nell'ottobre 2015 invece il colpo era andato a buon fine visto che i ladri dopo aver fatto irruzione all'interno del punto vendita erano riusciti a smurare e portare via la cassaforte dandosi poi alla fuga.

E appena qualche mese prima, nel gennaio dello stesso anno, un colpo con modalità simili: i malviventi erano entrati tagliando la recinzione e poi scardinando una finestra laterale.

Una volta dentro avevano anche in questo caso smurato la cassaforte con la quale poi si sono dati alla fuga passando per la stessa finestra da cui si erano aperti una via d'entrata.

Le indagini sul colpo dell'altra notte sono affidate ai carabinieri ma senza le immagini della videosorveglianza risalire ai responsabili dell'ultimo colpo appare più difficile.

Elena Ganelli

