6 Marzo 2021

di Mirko Macaro

Oltre undici chili di cocaina stipati in un camion partito dal Lazio ed intercettato in Sardegna. Un maxi-sequestro di droga che ha portato all'arresto di tre persone, tra le quali il conducente del mezzo pesante, un autotrasportatore della provincia di Latina. Si tratta del 66enne fondano Guido Cibelli, in carcere dallo scorso primo febbraio, a margine del blitz che ha portato a bloccare il carico prima che venisse immesso sul mercato al dettaglio. In manette con lui sono finiti due uomini residenti nel nuorese, Salvatore Sotgiu, 47enne di Orosei, e Luciano Corraine, 33enne di Galtellì. Un terzetto rimasto impigliato, in flagranza di reato, nelle maglie di un'indagine portata avanti dal Gico della Guardia di Finanza di Cagliari. E che continua sottotraccia, nel massimo riserbo per non inficiare i risvolti investigativi. Con la lente d'ingrandimento degli inquirenti che comunque, al momento, non si starebbe concentrando sulla Piana di Fondi: dal poco trapelato, si ipotizza che il carico di stupefacente non sia collegabile all'attività di gruppi della criminalità organizzata operanti in zona, ma ad altre latitudini.

IL BLITZ

Ad ogni modo il camionista pontino, già noto alle forze dell'ordine ma che la famiglia tratteggia come un «umile lavoratore», è stato intercettato in provincia di Nuoro dopo essersi imbarcato insieme al suo autoarticolato dal porto di Civitavecchia, approdando in quello di Olbia. Ed è da quest'area portuale che è cominciato il monitoraggio delle Fiamme Gialle, andate quasi a colpo sicuro. Cibelli è stato seguito lungo la strada statale 131, fino a quando non ha svoltato, fermandosi per attendere Sotgiu e Corraine, arrivati a bordo di due mezzi. Il tempo di un breve confronto, e il presunto corriere fondano ha estratto una scatola dal rimorchio, consegnandola ai due. Proprio in quei momenti si sono palesati i finanzieri, identificando i presenti e sequestrando la droga. Nella scatola c'erano diversi pacchetti in cellophane e lattice, contenenti complessivamente 8 chili e 935 grammi di neve. A cui a stretto giro si sono aggiunti altri 2 chili e 245 grammi, rinvenuti nel pianale del camion. Tutti in manette. Comparsi davanti al Gip del Tribunale di Nuoro Claudio Cozzella, che oltre a convalidare gli arresti ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere, i tre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Inizialmente assistito dall'avvocato Giuseppe Talanas, Cibelli ha poi deciso nominare come difensore Giulio Mastrobattista. «Non era a conoscenza di cosa trasportasse e non ha avuto alcun rapporto con gli altri indagati», sostiene quest'ultimo. La posizione del 66enne, ristretto nel carcere di Nuoro, verrà discussa dal Tribunale del Riesame nella giornata di lunedì.

