Si è alzato dal letto, ha brandito il coltello più grande che aveva in casa e ha deciso di seminare il panico nel suo quartiere. È accaduto ieri mattina, nella zona di Crocevecchia. L'uomo, un 52enne di origine romena, in preda a un violento raptus, si è scagliato contro il vicinato, minacciando passanti e residenti con un grosso coltello dalla lama affilata. Attimi di panico fra gli abitanti del piccolo quartiere periferico, non di rado teatro di episodi di violenza. Il timore più grande era che l'uomo potesse arrecare del male a se stesso o alle decine di persone che, inermi, assistevano alla terribile scena. Sul posto, allertati dai testimoni, si sono precipitati i militari della caserma di Sezze e gli uomini del nucleo operativo di Latina. Inutili i tentativi di farlo ragionare, il 52enne era ormai fuori controllo. Minacce, urla e esplosioni di rabbia incontrollata verso la folla, oltre a pneumatici della auto danneggiati. Il peggio si è temuto quando il 52enne, sentitosi evidentemente sopraffatto, ha deciso di scagliare il grande coltello in direzione di uno dei carabinieri. Un gesto che ha fatto immediatamente scattare la massima allerta per i militari. Da qui, la decisione di esplodere un colpo di pistola in aria per tentare di intimidirlo, è quanto è bastato per consentire agli uomini del comandante Salvatore Barbagallo di placcare il 52enne e renderlo finalmente inoffensivo. Evitato il peggio, i Carabinieri hanno affidato l'uomo ai sanitari del 118 presenti sul posto che, dopo averlo sedato, hanno provveduto a trasferirlo con urgenza al reparto psichiatrico dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. Per l'uomo, attualmente in stato di fermo, sono state predisposte dai Carabinieri di Sezze le procedure necessarie per ottenere l'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio. Un'eventualità, quella del Tso, cui si ricorre laddove non vi sia da parte del paziente la volontà di ricevere le cure necessarie per il trattamento di una patologia. Patologia che, nel caso del 52enne romeno, si ritiene essere di origine psichiatrica. L'uomo, infatti, anche dopo esser stato messo in sicurezza dai Carabinieri, non era in sé. Sbraitava, gridava e inveiva contro tutti, dando, a dir poco, l'impressione di non essere nel pieno possesso delle proprie facoltà. Non è ancora del tutto chiaro quale sia stato il motivo dell'improvviso raptus, quel che è certo è che, stando a quanto raccontato da alcuni residenti della zona, il 52enne era una vera e propria bomba a orologeria destinata, prima o poi, ad esplodere. Già nei giorni scorsi, infatti,l'uomo avrebbe dato segnali di evidente instabilità emotiva, che avevano messo in allerta i vicini di casa. A innescare la miccia, probabilmente, anche il recente abbandono da parte della moglie, che lo avrebbe lasciato da solo nella residenza di Via Crocevecchia, proprio a ridosso delle festività natalizie.Francesca Leonoro