12 Maggio 2021

LA SENTENZA

Venti anni di carcere per omicidio volontario aggravato. Questa la sentenza con la quale la Corte di Cassazione ieri pomeriggio ha scritto la parola fine al processo per la morte della giovane Gloria Pompili, picchiata selvaggiamente tanto da ucciderla nell'agosto del 2017 su una piazzola di sosta di via dei Monti Lepini all'altezza di Prossedi. Nell'ultimo grado di giudizio i giudici hanno quindi confermato il verdetto della Corte di Assise di Appello di Roma nei confronti dei due imputati, la zia della vittima Loide Del Prete e l'allora compagno, il tunisino Saad Mohamed Elesh Salem dichiarando il ricorso presentato dai legali dei due imputati, gli avvocati Rocco Marsiglia e Itana Crialesi che hanno cercato, sino dal processo di primo grado davanti alla Corte di Assise di Latina, di smontare le accuse sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti a supportare la teoria dell'accusa, rappresentata dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza. La storia dell'uccisione di Gloria Pompili sin dall'inizio ha fatto emergere la situazione totale degrado nel quale la ragazza viveva, costretta dalla zia - presso la quale era andata a vivere con i suoi due bambini di 3 e 5 anni - e dal compagno di lei: i due la costringevano a prostituirsi togliendole anche i soldi che guadagnava accompagnandola nei luoghi dove adescava i clienti, zone della provincia di Frosinone lungo la statale 156. Ed è proprio in una piazzola di sosta all'altezza di Prossedi nel tragitto che da Nettuno li stava riportando a Frosinone - che quella sera si è consumato il feroce pestaggio della 23enne, avvenuto davanti ai figli di lei il più grande dei quali è diventato poi il testimone chiave per inchiodare i due responsabili dell'omicidio. La sentenza di primo grado pronunciata dalla Corte di assise di Latina l'11 ottobre 2019 non aveva lasciato scampo alla Del Prete e Elwesh Salem, condannati come aveva chiesto il pm a 24 anni di carcere e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, richiesta alla quale si erano associate le parti civili con gli avvocati Marco Maietta, Luigi Tozzi e Marco Cinquegrana in rappresentanza della madre e del fratello di Gloria. In secondo grado la pena era stata ridotta a venti anni di reclusione, confermata ieri dalla Cassazione con una sentenza che diventa definitiva.

Elena Ganelli

