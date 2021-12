Domenica 12 Dicembre 2021, 05:01

I CONTROLLI

Nel giorno dell'impennata dei contagi il prefetto di Latina Maurizio Falco torna a riunire il comitato per l'ordine e la sicurezza per fare il punto sulla pandemia e stabilire le nuove strategie di contrasto e prevenzione che riguarderanno tutto il periodo delle festività natalizie.

La linea è quella suggerita dalla Asl e annunciata nei giorni scorsi: estendere l'obbligo delle mascherine anche all'aperto in tutti i comuni in cui è più alto il rischio e più elevata l'incidenza, o in singole piazze, strade o aree delle città interessate. E' chiaro che l'attenzione è puntata su Latina, Aprilia, Cisterna, ma anche Formia, Gaeta e Fondi.

I PRIMI

Il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha già annunciato che nel suo comune sarà prorogato ancora l'obbligo di indossare dispositivi di protezione, già in vigore da tre settimane in ragione dell'elevato numero di casi e della bassa percentuale di vaccinazioni. Particolari misure sono state annunciate anche dal primo cittadino di Gaeta, la città che ogni anno sotto Natale raccoglie un gran numero di persone per le tradizionali luminarie. Ora saranno i sindaci a disporre specifiche misure attraverso apposite ordinanze che potrebbero essere pubblicate già a partire da lunedì, scegliendo di imporre l'obbligo di mascherine all'aperto in tutta la città oppure indicando i luoghi più affollati.

Una ulteriore misura caldeggiata da Asl, prefettura e forze dell'ordine, riguarderà poi l'indicazione di percorsi in entrata e in uscita lungo le strade più affollate, per scongiurare ogni rischio di assembramento.

«PERIODO DELICATO»

«E' innegabile che i casi stanno aumentando commenta il prefetto Falco e i sindaci si sono già dimostrati disponibili a collaborare e a disporre misure restrittive e di attenzione nei rispettivi territori. L'attenzione maggiore è sui comuni con un'incidenza di casi elevata, ma queste misure potranno riguardare tutti, come segnale di attenzione. E' chiaro che il periodo che va dal 18 dicembre al prossimo 6 gennaio sarà particolarmente intenso e delicato. Lunedì sarà possibile anche avere un bilancio della prima settimana di controlli sulle nuove misure del green pass e green pass rinforzato. Ma la sensazione è che ci sia un sostanziale rispetto delle regole e su questo siamo ottimisti».

Intanto, con la curva dei casi che continua a salire, è sempre più gravoso il lavoro del dipartimento di prevenzione della Asl sul tracciamento dei contatti, che non di rado può portare a inevitabili ritardi nella notifica delle quarantene. L'appello è dunque a rispettare i protocolli e in caso di positività o di contatto con un contagiato a osservare l'isolamento anche prima della chiamata della Asl.

Laura Pesino

