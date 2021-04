21 Aprile 2021

LA SENTENZA

Ventuno condanne con pene dai venti ai sette anni di carcere e una assoluzione. Si è concluso così il processo Selfie' che il 31 maggio 2019 aveva portato all'arresto di 28 persone tra la Calabria, Roma e la provincia di Latina accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricettazione e porto illegale di armi da sparo. Nella rete dell'inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria erano finiti anche quattro pontini per tre dei quali lunedì sera è arrivata la condanna. Si tratta di Alfredo Celani, 49 anni di Latina, la 26enne Arianna Ramiccia all'epoca sua compagna anche lei di Latina, il 46enne Adamo Fiasco e il 35enne Massimiliano Tartaglia residente nel capoluogo pontino. Il primo, Celani, ha ricevuto il verdetto più pesante insieme a Michele Carabetta, uno degli organizzatori del traffico: ad entrambi il gup del Tribunale di Reggio Calabria Stefania Rachele ha inflitto una condanna a venti anni di carcere mentre Fiasco è stato condannato a sette anni e Arianna Ramiccia a sette anni e mezzo. E' stato invece assolto da ogni accusa Massimiliano Tartaglia, assistito dall'avvocato Alessia Vita. Le indagini erano partite nel settembre 2016 in seguito al rinvenimento nelle campagne calabresi di alcune foto-trappole all'interno di piazzole recintate e le immagini estrapolate avevano rivelato l'esistenza di piantagioni di marijuana, occultate tra la fitta vegetazione e appositamente recintate: gli accertamenti successivi, per i quali sono state effettuate anche riprese con sensori notturni che hanno portato a identificare i soggetti, immortalati mentre fresano i terreni con il trattore e allestiscono il sistema di irrigazione. Il gruppo coltivava lo stupefacente e poi lo commercializzava trasportandolo dalla Calabria nelle piazze di spaccio di Latina e Roma. Nel corto dell'operazione erano state sequestrate 11mila piante di marijuana, dal valore economico di svariati milioni di euro, 8 coltivazioni, 30,2 chili di cannabis e 6 fucili da caccia di vario calibro e marca, privi di matricola o con matricola abrasa, 3 dei quali oggetto di furto. Il ruolo dei componenti pontini del gruppo, secondo gli investigatori, era prevalentemente quello di corrieri: ricevevano lo stupefacente e lo distribuivano sulla piazza di Latina disponendo di una propria rete di spaccio.

Elena Ganelli

