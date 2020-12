© RIPRODUZIONE RISERVATA

LITORALEMare forza sei e raffiche di vento fino a 70 km orari. Il maltempo di questi giorni non sta dando tregua soprattutto lungo le coste viterbesi, dove una fortissima burrasca con onde alte anche quattro metri si infrangono sulle spiagge. La situazione più critica a Tarquinia, dove l'acqua del mare ha raggiunto gli stabilimenti balneari e alcune strutture turistiche. La Aeopc tarquiniese è intervenuta più volte su diverse strade del territorio: sulla Litoranea il forte vento ha abbattuto alberi sulla carreggiata, così sulla strada Tarquiniese, Grottelle, Porto Clementino e Portella delle Ginestre. Altri interventi per la rimozione di cartelli stradali divelti e per mettere in sicurezza i gazebo del drive-in dell'ospedale di Tarquinia.Tutte le attività dei volontari, della Polizia locale e delle forze dell'ordine sono state svolte in contatto con la sala operativa regionale e con il sindaco Alessandro Giulivi presso il Coc (Centro operativo comunale) nella sede Aeopc al lido. Particolare un intervento di soccorso avvenuto lunedì scorso nella zona archeologica di Tarquinia. La Polizia locale è stata allertata da un uomo di nazionalità svedese che segnalava di essersi disperso nei pressi di un tumulo etrusco dopo aver visitato la Civita. Era rimasto bloccato con la macchina nel fango e sotto la pioggia battente chiedendo soccorso. I soccorritori, tra i quali il presidente Aeopc Alessandro Sacripanti e il presidente dell'Università agraria, Sergio Borzacchi, con un trattore lo hanno raggiunto.A Montalto il maltempo non ha invece causato particolari problemi alla circolazione. Alla marina la sabbia ha invaso il lungomare Harmine e la forte burrasca ha dato spettacolo alla foce del fiume Fiora. L'allerta maltempo si prolunga anche per la giornata di oggi. La Protezione civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica gialla e condizioni metereologiche avverse con precipitazioni sparse, per altre 24 ore.Marco Feliziani© RIPRODUZIONE RISERVATA