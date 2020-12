IL REPORT

Si placa l'ira del mare, ma esplode quella dei balneari di Fiumicino. In particolare degli operatori che hanno i ristoranti all'interno degli stabilimenti finiti sott'acqua, la scorsa notte, a causa della violenta mareggiata che si è abbattuta sul litorale. La libecciata, con onde fino a 4,5 metri, ha superato senza grosse difficoltà gli sprofondati frangionda del lungomare della Salute, allagando i ristoranti La Bussola e Vittoria.

«Una nottata da dimenticare perché c'è stata un'inutile corsa contro l'avanzata dei marosi che alla fine però hanno invaso il locale è l'amaro commento di Andrea Gasperini, gestore della Bussola -. Il livello dell'acqua si è stabilizzato attorno ai 30 centimetri e ha poi proseguito la sua corsa fino a raggiungere la strada. Sono andate in corto le prese dell'energia elettrica seguite da frigoriferi, computer e albero di Natale. Con i miei collaboratori abbiamo cercato di mettere al sicuro: mobili, tavoli, sedie e il materiale della cucina. Da una prima stima i danni si aggirano intorno ai 20mila euro. Sono avvilito perché questa è oramai diventata una consuetudine».

Il commerciante lamenta la scarsa sensibilità della politica davanti all'annoso problema denunciato da diversi anni. I segni della sporcizia trasportata dal mare sono evidenti all'ingresso del locale, sul marciapiede e sulla pista ciclabile della litoranea. «Siamo infuriati soprattutto contro Regione e Comune che sembrano ignorare i nostri appelli circa il potenziamento delle scogliere sottolinea Salvatore Spataro, titolare del Vittoria -. Dopo il danno del Covid arriva anche la beffa della mareggiata. Dal pavimento del ristorante ho rimosso circa un metro cubo di sabbia spinta dal mare. Se tutto va bene serviranno 10mila euro per ripartire». Il balneare si è subito rimboccato le maniche e alla guida di un trattore ha iniziato a togliere la sabbia finita sulla veranda esterna che guarda il mare.

In difesa della categoria è scesa in campo l'Associazione del lungomare della Salute. «La situazione è sempre più preoccupante - spiega il presidente Massimiliano Mazzuca -. Le scogliere hanno ceduto ormai da anni, ogni mareggiata è un incubo per le strutture che vengono invase dall'acqua con ingenti danni. Siamo in piena emergenza Covid, provati dalle misure restrittive che hanno inciso fortemente su un comparto che rappresentava uno dei cardini dell'economia locale. Chiediamo all'amministrazione comunale e regionale un tavolo di confronto con gli operatori e di decretare lo stato di calamità naturale». L'obiettivo è arrivare allo stanziamento di fondi per la messa in sicurezza delle barriere a protezione del lungomare e risarcire le strutture colpite duro dai marosi.

I CHIOSCHI DI FOCENE

Anche a Focene la categoria ha grossi problemi con l'avanzata del fenomeno erosivo in particolare i chioschi Baraonda e 40° all'ombra. La spiaggia attrezzata Baraonda ha respinto gli spaventosi flutti soprattutto grazie alla palizzata, alta più di un metro, realizzata dal titolare della concessione. Il mare però ha sollevato la passerella pedonale che conduce alla struttura e invaso viale Focene, allagando un grosso tratto della strada principale. È invece a rischio crollo una zona del 40° all'ombra, i cui pali di sostegno sono stati privati della sabbia che li circondava, spazzata via dalla furia delle onde. «Non era necessaria la sfera di vetro per prevedere quello che sarebbe accaduto in assenza di interventi a protezione di un litorale già fortemente eroso spiega Emilio Sciesa, presidente del Nuovo comitato cittadino Focene - all'indomani di una giornata che ha messo in ginocchio la località a causa delle violente mareggiate. Non sono mancate da parte nostra e di altri comitati richieste di rifioritura della scogliera crollata davanti Baraonda. Da anni chiediamo interventi a tutela della Riserva: dal chiosco 40° all'ombra al confine con Fregene sud».

FREGENE

A Fregene sud è stato praticamente inghiottito il ripascimento morbido e il mare ora circonda il Point break e La Nave minacciando le strutture. Nel tratto di arenile dove sorgeva lo stabilimento La Perla, demolito di recente, si è invece creata una depressione del terreno, dove sorgeva la piscina, e le onde hanno creato una grossa pozza circondata da enormi cumuli di rifiuti.

Umberto Serenelli

