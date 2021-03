7 Marzo 2021

FORMIA

Tanti ragazzi a pulire le spiagge dalla plastica e dai rifiuti oggi a Formia per l'operazione Il mare d'inverno, l'iniziativa promossa dall'associazione Fare Verde in collaborazione con il Comune e la Formia Rifiuti Zero. I volontari chiamati a raccolta saranno impegnati, dalle 10 alle 13, nella pulizia degli arenili di Vindicio (sul lato del torrente Pontone) e Gianola (dal Tortuga al Fagiano). Ai partecipanti alla giornata di pulizia saranno consegnati guanti e sacchi e verrà garantito il rigoroso rispetto della normativa anti Covid. «L'iniziativa di Fare Verde - sottolinea Marianna Gambino, referente locale dell'associazione ambientalista - ha l'obiettivo di riportare al centro dell'attenzione la necessità di ridurre a monte la quantità di rifiuti che produciamo, riciclarli e recuperarli il più possibile. E da un punto di vista ecologico la plastica è il peggior materiale in circolazione. I volontari di Fare Verde che puliranno le spiagge coglieranno l'occasione per fare anche un censimento dei rifiuti raccolti. Una specie di hit - parade, dove saranno elencati i tipi e le quantità di immondizia raccolta. Questo per dimostrare che sulle spiagge ormai si trova di tutto ed è dovere dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni cooperare per tenerle pulite sempre, anche in inverno». «I Comuni, oltre a pulire aggiunge la Gambino - dovrebbero impegnarsi in politiche attive per la riduzione dei rifiuti. L'anno scorso è stata installata a Vindicio la casetta per l'acqua. Ottimo, ma non basta. Servono molti altri progetti per ridurre i rifiuti e sprechi a monte e sensibilizzare ed educare i cittadini a cambiare stile di consumo. Inoltre nel Golfo si dovrebbe fare un lavoro sinergico con i Comuni attraversati dai fiumi Volturno e Garigliano per monitorare e ripulire gli argini da rifiuti che poi vanno a finire nel Golfo. E per questo ci sarebbe il Contratto di fiume, di cui Formia è capofila». A Gaeta una quarantina di giovani dell'associazione Clean-Up hanno raccolto ieri, sul litorale di Sant'Agostino, quintali di plastica abbandonati in spiaggia o riversati dal mare. Una iniziativa apprezzabile per tenere pulite anche d'inverno le spiagge del Golfo.

Sandro Gionti

