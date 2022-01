Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:03

L'INCHIESTA

Sono stato convocato tre volte dalla polizia giudiziaria, dopo il caso Calcatore. Gianfranco Sciscione, ex presidente del Consiglio comunale di Terracina, svela così i retroscena dell'inchiesta che la scorsa settimana ha portato agli arresti del vice sindaco Pierpaolo Marcuzzi e del giostraio Emiliano Suffer.

Il noto imprenditore televisivo, che ad aprile 2021 si è dimesso dalla carica di consigliere comunale dopo un lungo ricovero ospedaliero per Covid, è tornato sotto i riflettori della politica sulla scia dell'ordinanza di custodia cautelare, eseguita venerdì scorso, 14 gennaio 2022, dalla quale è emerso che ad imprimere una svolta nelle indagini erano state le sue dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria. In particolare sul reddito del vice sindaco, ritenuto insufficiente a soddisfare il suo tenore di vita, e su una presunta cessione di 50mila euro da parte di un imprenditore per finanziare la campagna elettorale. Nel primo caso Sciscione aveva riferito l'importo del reddito dichiarato da Marcuzzi, sulla base della documentazione pervenuta alla Presidenza dell'assise civica. Nel secondo caso lo stesso Sciscione si sarebbe limitato a riferire quanto saputo da terza persona. Ad ogni modo le dichiarazioni rese da Sciscione come ricostruito nell'ordinanza firmata dal Gip Giuseppe Cario - hanno fatto sì che il vice sindaco Marcuzzi fosse posto sotto intercettazione, finendo così nel mirino degli inquirenti per via delle tribune del campo sportivo di Borgo Hermada, alla base delle ipotesi di reato contestate, falso in atto pubblico, tentata truffa aggravata e turbativa d'asta, che gli sono costate l'arresto.

I RETROSCENA

Io delle tribune non sapevo nulla, ha precisato ieri Sciscione, da noi contattato telefonicamente. Sono stato convocato tre volte dai carabinieri ha raccontato una prima volta a Roma, nella sede di piazzale Clodio, per conto della Dda. Volevano sapere della questione Calcatore, emersa in occasione della mozione da me presentata per la revoca delle convenzioni stipulate dal Comune di Terracina con il Consorzio Calcatore Domani, per le inadempienze in ordine alla mancata consegna da parte della ditta delle opere pubbliche previste, quali le scuole, i nuovi uffici comunali e il teatro. Sapevano già tutto, perché avevano visto la registrazione del Consiglio comunale di giugno 2019 e della precedente assise del 28 dicembre 2018 nella quale era stata approvata la proroga della convenzione per un anno. Per gli stessi motivi sono stato convocato una seconda volta dai carabinieri di Terracina. A domanda sul reddito di Marcuzzi, ho risposto. Convocato una terza volta presso la sede dell'autorità portuale, alla presenza dei carabinieri e della Procura di Latina, mi sono state fatte domande sulla consegna dei 50mila euro a cui non potevo rispondere poiché chi avrebbe dovuto riferire si è tirato indietro poiché sarei andato io dai carabinieri. Circostanza questa confermata da chi mi aveva informato che tale persona inizialmente voleva parlare. Nel suo lungo sfogo, Sciscione ha voluto ricordare la rottura con l'amministrazione guidata da Nicola Procaccini. E' stato per la vicenda del Calcatore ha detto -. A fine 2018, in Consiglio comunale, votai per la proroga della convenzione sulla base delle dichiarazioni in aula del sindaco, asserendo che il Comune era garantito da fideiussione di due milioni e 750mila euro. Mi fidai e votai a favore, chiedendo però relativa documentazione. Trascorsi tre mesi senza ottenere le carte, feci richiesta di accessi agli atti. E' così che scoprii che la fideiussione era scaduta nel 2012. Mi cascarono le braccia e uscii dalla maggioranza. Ciononostante, presentai la mozione per la revoca delle convenzioni dopo le elezioni europee, per non essere accusato di comprometterne l'esito.

Rita Cammarone

