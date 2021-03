20 Marzo 2021

IL COMUNE

Mentre sui social centinaia di utenti gridano allo scandalo e invocano le dimissioni del sindaco Di Raimo, tra i corridoi di Palazzo De Magistris sembra esser calata una fitta nube di silenzio. La bomba dell'operazione Omnia 2 che, fra gli altri, vede indagati anche alcuni esponenti della classe politica e dipendenti comunali, sembra esser esplosa inaspettatamente in mano al primo cittadino di Sezze, che ora si trincera dietro un laconico «no comment». D'altronde, che qualcosa non tornasse nella gestione dei loculi e delle tombe del cimitero di Sezze era chiaro già da quando, nel luglio del 2019, gli inquirenti avevano iscritto il custode, Fausto Castaldi, nel registro degli indagati per un presunto giro di prostituzione minorile. Furono gli stessi inquirenti, all'epoca, a recarsi presso gli uffici comunali per passare al setaccio tutta la documentazione relativa alla concessioni cimiteriali. Quel che nessuno si aspettava è che nel losco giro d'affari potessero in qualche modo esser coinvolti anche altri dipendenti ed esponenti di spicco della politica locale. Tra questi, il nodo più difficile da sciogliere per Sergio Di Raimo resta la posizione del suo numero due, il vice sindaco Antonio Di Prospero. Il 79enne, assessore delegato ai lavori pubblici e ai servizi cimiteriali, rischia di dover rispondere di alcuni delitti di corruzione per aver, secondo le ricostruzioni della procura, preso parte al disegno criminoso architettato dal custode del camposanto. Una posizione delicata la sua, sulla quale, però, nessuno sinora ha avuto il coraggio di intervenire.

LA MINORANZA

Tranne i membri dell'opposizione, che non hanno fatto sconti a Di Raimo e hanno chiesto a gran voce le dimissioni, non solo del vice sindaco ma dell'intero consiglio comunale. «L'operato del sindaco è fallito - tuonano gli esponenti di Biancoleone - Il coinvolgimento del suo vice nell'inchiesta sul cimitero può generare una situazione di ulteriore impasse della nostra città, con conseguente danno sulla gestione amministrativa. Non è stata presa in nessuna considerazione l'interrogazione del nostro gruppo sulla gestione dei servizi cimiteriali - denunciano - senza il rispetto dei diritti delle opposizioni. La mancanza di visione nella gestione della cosa pubblica, mette a nudo il re - chiudono Martella e Di Palma - sindaco, dimettiti». Sulla stessa lunghezza d'onda anche le esponenti di Sezze Bene Comune, che si appellano a tutti i consiglieri affinché si dimettano per «amore verso la città». «Non è nostro compito sostituirci agli inquirenti ed alla magistratura che dovranno accertare ulteriormente tutte le vicende spiegano Palombi e Contento ma non possiamo non rilevare che i reati prospettati dagli inquirenti e suffragati da intercettazioni e filmati, hanno creato sgomento all'intera città. Invitiamo i colleghi consiglieri a dimettersi manifestando un atto d'amore verso la città». Parole dure, che però, per il momento, non sembrano scalfire in alcun modo la nube di silenzio che aleggia attorno al Municipio. Proprio all'ingresso del palazzo comunale nel pomeriggio di ieri è comparso un cartello «Andatevene a casa, non meritate di rappresentarci». Accanto al cartello, tre mazzi di fiori, gli stessi che si lasciano al cimitero, senz'altro non un buon presagio per l'amministrazione Di Raimo.

