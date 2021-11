Domenica 7 Novembre 2021, 05:02

IL CASO

Migliaia di cittadini pontini senza medico di famiglia. L'emergenza in corso, dovuta principalmente al pensionamento di medici di medicina generale e dalla fuga dei più giovani dopo un primo accesso alla professione in convenzione, è stata portata all'attenzione da parte di numerosi sindaci alla direttrice generale della Asl pontina Silvia Cavalli, in occasione della presentazione dell'atto aziendale avvenuta mercoledì scorso.

«E' un problema che investe l'intera provincia ha precisato la dottoressa Cavalli con maggiori criticità nella zona Nord. La carenza dei medici di medicina generale viene regolarmente relazionata alla Regione Lazio. Purtroppo la carenza dei medici di famiglia fa sì che i pochi che ci sono scelgano destinazioni più comode lasciando i piccoli centri completamente sprovvisti». Del problema si sta facendo carico anche il Sindacato medici italiani (Smi). Il dottor Luigi Martini, segretario provinciale del sindacato, ha fatto sapere di aver già sollevato in sede di comitato aziendale «la necessità di superare il sistema delle deroghe territoriali da parte della Asl». «La scelta del medico di famiglia ha spiegato il dottor Martini è legata all'appartenenza di un distretto. Soltanto per le persone che risiedono nelle zone di confine tra due o più distretti è concessa una deroga, ovvero la possibilità di scegliere un medico di altro distretto diverso, purché limitrofo, da quello di residenza. Questa possibilità di deroga è molto limitata e a fronte di una carenza di medici di medicina generale diventa impossibile per i mutuati trovare una risposta. E' in questo senso che si chiede il superamento di tali limiti che potrebbero evitare situazioni emblematiche come quella di Doganella, tra i distretti 1 e 2, o del Frasso, tra i distretti 3 e 4». «Va anche detto ha aggiunto il dottor Martini che la Regione Lazio dovrebbe essere più celere nella messa a bando dei posti vacanti. Si sta creando una discrasia temporale tra le relazioni periodiche della Asl e la reazione' della Regione, tutto a discapito dell'utenza».

Nel capoluogo pontino, in base all'elenco dei medici di medicina generale riportato sul sito Salute Lazio, risultano operativi 101 professionisti, 60 dei quali assegnabili solo tramite una deroga per i cosiddetti ricongiungimenti familiari. Dei 41 che sono ad assegnazione libera, una buona parte sono concentrati su Latina Scalo. Tra i 41 con posti formalmente liberi, diversi hanno già comunicato ai propri pazienti di provvedere ad altra scelta perché in procinto di andare in pensione o di cessare la professione di medico di medicina generale. Una decisione, quest'ultima assunta soprattutto da giovani medici.

«Purtroppo ha commentato il dottor Martini fare il medico di medicina generale sta diventando sempre più complicato e dispendioso a fronte di una contrattazione che è ferma da dieci anni. Le incombenze di natura burocratica e le responsabilità aumentano senza alcun incentivo. La situazione è notevolmente peggiorata con l'emergenza Covid. La fuga dei giovani medici è dovuta alla scarsissima attrattività della professione del medico di famiglia. Come sindacato, a livello nazionale, ci stiamo battendo perché la medicina generale diventi una specializzazione universitaria, in grado di offrire una formazione specifica e al contempo una qualifica di pari dignità a quelle degli altri medici specialisti».

Rita Cammarone

