Dal 20 dicembre manca il medico presso il punto di assistenza territoriale, il cosiddetto Pat, nell'ex ospedale di Cori. Assente anche una guardia medica, in una situazione resa già precaria dall'assenza di un medico di famiglia a disposizione di un terzo della popolazione di Cori e Rocca Massima. Una interruzione di pubblico servizio secondo il comitato civico per la difesa dell'ospedale di Cori, che ha presentato una denuncia presso la stazione carabinieri. Anche l'amministrazione De Lillis per protesta aveva interrotto il consiglio comunale il 21 dicembre e occupato l'aula consiliare. «La Asl con un ordine di servizio ha previsto che le funzioni di competenza del medico presso il punto di assistenza territoriale siano sopperite dai medici di famiglia, i quali però non si sono mostrati, giustamente, disponibili a far fronte alle deficienze organizzative della Asl», sostiene il presidente del Comitato civico Massimo Silvi. La direzione generale della Asl, dal canto suo, alza le mani: «A causa di improvvisa assenza per motivi sanitari, non programmata né programmabile di medici che operano presso il punto di assistenza territoriale di Cori, si è resa necessaria l'immediata l'attivazione della rete che coinvolge tutti i Sanitari assegnati ai Pat provinciali. Malgrado gli sforzi intrapresi, a causa di una cronica carenza di organico, non è stato possibile sostituire i sanitari assenti». Non solo: «A causa della pandemia, tutte le risorse disponibili sono chiamate ad assicurare risposte alle necessità urgenti e non differibili con conseguente possibilità di carenze momentanee e parziali in alcune strutture, come nel caso del Pat di Cori, in cui però è sempre presente il personale infermieristico proprio della struttura». I medici delle Unità di Cure Primarie hanno comunque «garantito, dalle ore 10 alle ore 19, gli interventi in caso di problematiche di competenza medica presenti al Pat».

