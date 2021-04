23 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Due episodi di maltrattamenti e stalking a Latina, finiti con un arresto in carcere un allontanamento dalla casa familiare. Il primo caso riguarda un uomo di 46 anni già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai poliziotti della squadra mobile. I fatti risalgono al mese di marzo del 2019, quando la compagna dell'uomo denunciò di essere stata vittima per diversi anni di ripetute violenze che in alcune circostanze l'avevano costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Ai sanitari però, per timore, aveva riferito che le ferite che si era procurata erano causate da un incidente domestico, una circostanza che portò evidentemente a non approfondire gli accertamenti. Per la signora e i suoi figli è scattato un protocollo di tutela con il trasferimento in una struttura protetta. Per l'ex compagno invece si sono aperte le porte del carcere di Latina.

Disposto l' allontanamento dell'abitazione familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima nei confronti di un uomo di 58 anni, M.C. le sue iniziali. Anche in questo caso l'indagine è stata avviata dopo la denuncia sporta dalla ex moglie, ripetutamente minacciata, aggredita e ferita. La.Pe.

