Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

Ieri mattina si è svolta la Conferenza dei Servizi promossa dall'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati per assegnare nel Lazio 134 beni confiscati per reati di mafia e corruzione. Oltre alla Regione hanno partecipato l'Agenzia del Demanio, le Prefetture e i Comuni interessati. Sono stati esaminati ville, appartamenti, negozi, box e terreni così suddivisi: 39 a Roma e 26 nella sua provincia, 36 in provincia di Latina, 17 in provincia di Frosinone e 16 in provincia di Viterbo che i Comuni e le varie articolazioni dello Stato potranno destinare per progetti di riutilizzo sociale, culturale e istituzionale. «Ringrazio il personale dell'Anbsc e i Nuclei di supporto delle Prefetture del Lazio per il lavoro istruttorio che ha portato alla Conferenza - ha detto in una nota Gianpiero Cioffredi, Presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio - Su 134 beni è stato manifestato un positivo interesse all'utilizzo di 85 beni da parte dei Comuni e dall'Agenzia del Demanio per conto delle forze di polizia. Laddove sullo stesso bene si siano verificate più richieste il direttivo dell'Anbsc deciderà in funzione del progetto presentato. Un esito senza dubbio positivo della Conferenza con la necessità di un ulteriore approfondimento da parte di alcuni Comuni nelle province di Roma, Frosinone e Latina. Infatti se per i beni collocati a Roma il Comune e i Municipi hanno risposto positivamente per 31 beni su 39, in Provincia di Roma 9 su 26, in provincia di Latina 22 su 36, in provincia di Frosinone 5 su 17 e in provincia di Viterbo 15 su 16. Oltre ai beni presentati ieri, in questi anni l'Anbsc ha destinato nel Lazio 847 beni.

