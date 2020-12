Il Covid-19 ha esasperato una condizione già difficile dovuta ai Disturbi del comportamento alimentare. Si stima che in Italia a soffrirne sono circa 3 milioni, (il 5% della popolazione), senza considerare il sommerso. Mille donne di tutte le età, etnie, religione e condizione sociale hanno prestato la propria immagine per sostenere il messaggio di vita e di speranza Per te che sei (im)perfetta così come sei, un capolavoro unico e irripetibile per dire, con un calendario, stop anoressia, bulimia e ogni forma di violenza, stereotipo e dipendenza. «La salute mentale va tutelata anche attraverso battaglie socio-culturali» ricorda Nadia Accetti, fondatrice di Donna Donna onlus, che ha ritratto, insieme al fotografo Salvatore Arnone, le donne degli scatti che danno il via alla campagna 2021 Deve Vincere la Vita( il calendario è nel sito donnadonnaonlus.org). «Si tratta di malattie che non conoscono bandiere, politiche o religiose e l'unica via è l'unità e la riconciliazione. È un'epidemia silente, un cancro dell'anima, rompere il silenzio, la paura e l'indifferenza e sostenere un messaggio di vita e speranza.

