LA DISCIPLINA

I suoi video su YouTube raggiungono anche 19 milioni di visualizzazioni e il suo account Instagram è seguito da quasi 97 mila follower: l'americana Snatam Kaur, cantante, musicista e attivista per la pace fedele alla tradizione indiana Sikh, è diventata in tutto il mondo il fenomeno social della mantra music, icona dei mantra (le antiche formule sacre in lingua Gurmukhi) cantati che in tutto il mondo accompagnano gli amanti dello yoga nel rilassamento e nella meditazione. Se la pratica yogica si fonde in magica alchimia con il suono, la musica e il canto, i benefici possono essere portati alla massima potenza.

L'importanza dei mantra musicali è tale che esiste una vera e propria Mantra Academy che organizza un ritiro Bhakti di Capodanno, naturalmente online, con meditazione e concerto all'insegna del connubio di mantra singing e tecniche yogiche (per info www.mantrasinging.com).

LE ORIGINI

Il Bhakti yoga, così come lo stile Kundalini, sono le tecniche in cui i mantra vengono utilizzati di più. «I mantra sono speciali sequenze di suoni, raggruppate in semplici sillabe o parole più complesse, che formano delle vere e proprie formule sonore con il potere di calmare e cambiare in profondità la struttura della mente», spiega Hari Bhajan Kaur (Anna Loggia) insegnante certificata di Kundalini Yoga e affermata formatrice yoga in Italia e all'estero: «I mantra possono essere considerati quindi dei suoni sacri, la loro origine si perde nella storia del mondo; ogni tradizione antica ha infatti le sue parole sacre. Nello yoga si usano mantra che arrivano dall'induismo e sono in sanscrito; nel kundalini yoga, per la maggior parte, provengono dalla tradizione Sikh e sono in lingua Gurmukhi, una forma di sanscrito più recente».

LA PRONUNCIA

Non è necessario capire il significato dei mantra perché abbiano effetto sulla pratica, ma è importante pronunciarli o ascoltarne la vibrazione sonora con devozione. Da questo approccio nasce il Bhakti Yoga, lo yoga della devozione, dove le posture e la meditazione abbinate all'ascolto o al canto del mantra possono cambiare frequenze di pensiero vecchie e inutili, che non ci aiutano a evolvere, e crearne di nuove, efficaci per la crescita.

I FALLIMENTI

«Nel Bhakti Yoga, attraverso l'uso di specifici mantra che ci rendono più intuitivi, abbiamo l'opportunità di cambiare schemi mentali fallimentari o di dolore che si sono formati dalle nostre esperienze di vita passata», precisa Hari Bhajan, che su Zoom tiene un corso dedicato al Cuore delle Donne, per il riequilibrio emotivo e la rielaborazione di esperienze di vita dolorose (per info www.yogabenessere.it).

In questo stile, definito lo yoga del cuore, cantare e meditare creano nuove strade per far viaggiare la propria energia mentale ed emozionale: così si ha la possibilità di riconoscere chi siamo, accettarci e cominciare a vivere coerentemente con la nostra essenza (info su www.haribhajankaur.org).

LA SENSIBILITÀ

Molto importanti sono anche i mudra (in sanscrito sigilli), ovvero le posizioni delle dita delle mani e delle mani stesse. Ogni mudra stimola un diverso flusso di energia. I polpastrelli, infatti, sono ricchi di terminazioni nervose e nella medicina cinese sono considerati i punti di arrivo dei meridiani. Le punte delle dita sono estremamente sensibili e, toccandosi ritmicamente, danno alle mani il potere di lenire stati d'animo di tensione e liberare la mente da ansia e paure.

Un esempio di mudra che può favorire uno stato di calma e serenità è Gyan Mudra (il mudra della conoscenza), che si fa mettendo pollice e indice a contatto fra loro e lasciando distese il resto delle dita, preferibilmente seduti nella posizione del loto.

