Capodanno, aggiungi un tablet a tavola. Per combattere il senso di esclusione, il sentirsi soli o, peggio, il cullarsi nella nostalgia. Per non assecondare la tentazione diffusa, domani sera, di infilarsi a letto prima di mezzanotte e risvegliarsi, come se nulla fosse, il primo dell'anno. Per provare, così, nell'intimità ad esorcizzare tutto quello che è accaduto dall'inizio del 2020 ad oggi.

«Ma sarebbe un grave errore - ammonisce Massimo Cozza psichiatra, direttore a Roma del Dipartimento di Salute mentale Asl Rm2 - perché questo rito è straordinariamente importante. Tra tante nostre abitudini stravolte e tante emozioni mutilate, basta pensare all'impossibilità di salutare i nostri cari mentre stanno morendo, il festeggiamento la notte di San Silvestro va salvato. Rispettiamo le regole, i distanziamenti, salutiamoci attraverso i video ma non abbandoniamo la celebrazione dell'evento».

LE RESTRIZIONI

L'idea del festeggiamento, oggi, può sembrare un controsenso ma, ripetono gli esperti, non lo è. Perché la ritualità del passaggio non possiamo cancellarla e farla naufragare tra le restrizioni a cui siamo costretti. E non è neppure la trasgressione ad aiutarci. «Quella piuttosto - continua Cozza - appare come un drammatico autogol. La concomitanza delle prime vaccinazioni con la fine del 2020 va interpretata come segno, come spinta a guardare oltre. L'importante è organizzare una condivisione anche se a distanza. Per tutti è un momento particolare e il nostro esserci, oltre che a noi stessi, può far bene agli altri. L'evento merita una sforzo anche da chi vorrebbe nascondersi. Quel tirarsi indietro anche dalle piccoli tradizioni, può regalare contraccolpi sulla psiche».

Il brindisi di mezzanotte, dunque, diventa un punto di riferimento in mezzo a tanto caos. La stella Polare per riuscire a solcare questi mari agitati. Le lenticchie, una fetta di cotechino o un cin cin per restare ancorati alla nostra intima realtà. «L'invasione del virus ha scardinato le nostre vite - spiega Stella Ariodante vicepresidente dell'Associazione nazionale psicologi e psicoterapeuti - le nostre abitudini e i nostri ritmi. Ci ha costretti all'isolamento e ognuno, come ha potuto, si è adattato alla situazione. Secondo i lutti, i drammi del lavoro e tutto il resto che sappiamo. Il 31 dicembre è l'occasione, per tutti, di riprendere in mano la propria intimità. Fatta di ricordi, nostalgie, speranze e capacità di fronteggiare ciò che è accaduto. Volenti o nolenti i bilanci si fanno sempre in questi giorni. Quindi teniamo fede alle nostre radici e attrezziamoci senza riserve. Per armonizzare quello che è fuori ma anche quello che è dentro di noi».

IL TUFFO

Esercizi sicuramente non facili mentre si continua a sapere che ogni manifestazione tradizionale e gioiosa legata alla festa viene cancellata. Dagli spettacoli con i fuochi d'artificio fino al bagno in mare collettivo la mattina di Capodanno. Quindi, la celebrazione casalinga diventa una forma di reazione, un modo per mantenere, seppur con molte difficoltà, una tradizione che ci porta verso mesi forse, più consolatori, rispetto a quelli passati.

«L'umore ne ha sicuramente giovamento - aggiunge la psicoterapeuta -. Nonostante il virus ci abbia fiaccato resta ancora nelle nostre mani il potere di far accadere le cose. Siamo noi, anche attraverso i preparativi e gli incontri virtuali con gli amici e i parenti, che possiamo rendere speciale questa fine d'anno e non il Covid».

Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Societa' italiana di neuropsicofarmacologia consiglia di confidare in una rinnovata «attitudine a saper tollerare». E a considerare, prima il Natale e ora il Capodanno, «una delle tappe del lungo viaggio che, come collettività, stiamo affrontando per uscire da questa situazione».

