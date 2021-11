Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

Lunedi' 8 novembre alle 10,30, il sindaco Anna Maria Bilancia e l'amministrazione comunale consegneranno una nuova palestra, tensostruttura polivalente, al servizio della scuola di Ceriara e, al di fuori dell'orario scolastico, alle associazioni sportive affiliate nel territorio.

«Termina così la lunga attesa delle numerose famiglie che popolano il quartiere di Ceriara - si legge in una nota - privo sino ad oggi di una struttura polivalente, funzionale, e di alta valenza sociale, attrezzata per l'attività motoria e le discipline di pallavolo, basket e calcio a 5».

«Un'importante notizia sia per il quartiere che per l'intera città - afferma il sindaco Anna Maria Bilancia - perché chiude una storia durata anni e diatribe, arricchendola di un luogo e di un servizio di rilevante utilità sociale, colmando le carenze e offrendo una struttura coperta pienamente funzionale alle attività motorie della scuola ma anche degli allenamenti delle società sportive.

Ad oggi ripartire in sicurezza, oltre a garantire ai nostri alunni e ai nostri atleti distanziamenti e mascherine, significa anche poter regalare loro importanti momenti di crescita e sviluppo sociale, in spazi più numerosi, più ampi e soprattutto protetti».