SEZZE

«La Spl e il cimitero sono le questioni prioritarie che dobbiamo affrontare». Lidano Lucidi, neo sindaco di Sezze eletto l'altro ieri al ballottaggio con il 69,79%, non ha dubbi nel collocare i due temi in cima alla lista per la ripartenza: «Il bilancio della partecipata, che non è stato approvato ha sottolineato - influenzerà anche quello comunale. Quindi è evidente l'urgenza. L'emergenza cimitero è molto sentita dai cittadini a cui ora dobbiamo delle risposte concrete».

IPOTESI GIUNTA

«Sono stato eletto da meno di 24 ore ha commentato ieri e mi sono dato del tempo per la nomina degli assessori. Ho in mente due schemi possibili, che voglio condividere con l'intera coalizione. Non possiamo sbagliare ora con scelte affrettate, dobbiamo valutare quelli che sono i problemi amministrativi e le affinità di chi guiderà gli assessorati di competenza». Nessuna anticipazione sui papabili, ma a citare un nome, quello di Lola Fernadez (candidata alla carica di consigliere comunale nella lista di Identità Setina, non eletta) gli sono brillati gli occhi. Esperta in finanziamenti europei, la dottoressa Fernadez in passato ha ricoperto incarichi per il Comune di Latina. Potrebbe essere la persona giusta per i fondi del Pnrr? «Sicuramente Lola è una risorsa di cui non possiamo fare a meno», ha risposto Lucidi non precisando tuttavia se sarà assessore della sua giunta. L'esecutivo di Lucidi avrà cinque assessorati, «le cui deleghe classiche potrebbero essere accorpate e diversamente ridistribuite», ha spiegato il sindaco che come promesso in campagna elettorale conferma ulteriori tre deleghe senza portafoglio per la gestione dei comitati di quartiere, per le politiche giovanili e per la sanità con l'obiettivo di costituire una fondazione per la gestione delle donazioni di tipo sanitario. E per l'incarico di vicesindaco ha pensato di premiare qualcuno della sua maggioranza in base al consenso ottenuto al primo turno? «Dipende dallo schema che andrà in porto, condiviso dall'intero gruppo», ha affermato Lucidi.

ITER ISTITUZIONALE

La giornata del nuovo sindaco ieri mattina è iniziata con una visita in Comune: «Mi sono presentato e ho avuto modo di approfondire alcune questioni amministrative. Ho parlato al telefono con il commissario straordinario Raffaele Bonanno che incontrerò venerdì. Giovedì (domani per chi legge, ndr) ci sarà la proclamazione degli eletti. Da quel momento avrò dieci giorni di tempo per convocare il primo Consiglio comunale di insediamento. Dunque, diciamo, che al massimo la prima assise avrà luogo tra una ventina di giorni. In aula comunicherò anche la composizione della giunta». I festeggiamenti di lunedì, all'esito del ballottaggio che ha cambiato i connotati politici del comune lepino, hanno dato un'ulteriore carica al neo sindaco, entusiasta più che mai a porsi alla guida del governo cittadino: «Ho dormito poco, ma sono carichissimo, siamo tutti carichissimi», ha detto. Anche in famiglia? «Soprattutto: mia moglie Paola (docente alle superiori, ndr) è contentissima del risultato, lei è stata la mia forza. Senza il suo sostegno non ce l'avrei mai fatta». Lucidi, commercialista di 48 anni, è legatissimo alla famiglia, ha un figlio, Riccardo, che ha appena iniziato la seconda elementare.

Rita Cammarone

