Sabato 22 Gennaio 2022, 05:03

SEZZE

«Confidiamo nell'operato di chi sta svolgendo le indagini sui fatti accaduti lo scorso anno a Porta Sant'Andrea». Così ieri il sindaco, Lidano Lucidi, a commento della notizia relativa ai due agenti della Polizia Locale indagati per falso e rifiuto di atti d'ufficio in merito ad una brutale aggressione subita da un cittadino romeno. Omettendo importanti testimonianze e facendo passare l'accaduto come conseguenza di una caduta accidentale - così accertato dalla Squadra Mobile al termine di una lunga indagine - per i due vigili urbani di Sezze è scattata, l'altro ieri, la misura cautelare interdittiva, emessa dal Gip del Tribunale di Latina, con la sospensione dal servizio per un anno. «La decisione della Magistratura ha affermato il sindaco - ci ha spinto a fare una serie di riflessioni». Il primo cittadino ha espresso piena fiducia nei confronti degli inquirenti, ma allo stesso modo ha augurato che «i due agenti possano chiarire le loro posizioni in merito a quanto accaduto». Per l'aggressione subita dal cittadino straniero il 30 marzo 2021 a Porta Sant'Andrea erano stati arrestati il 10 maggio successivo un 17enne di Priverno e un 20enne di Sezze, con l'accusa di tentato omicidio. «Come amministrazione ha aggiunto - abbiamo il dovere di porre rimedio ad una situazione di notoria carenza di organico che oggi viene acuita. L'approvazione del bilancio consolidato potrà permetterci di procedere all'assunzione di altri agenti, ma nell'attesa che questo avvenga c'è comunque un problema da risolvere immediatamente». Tra le ipotesi l'assunzione di vigili stagionali.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA