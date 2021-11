Martedì 30 Novembre 2021, 05:02

Saranno 73 su tutto il territorio nazionale le tappe della IX edizione di Una vita da social, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato sui temi dei social network e del cyberbullismo. A Latina e a Formia ci saranno le tappe pontine e gli appuntamenti sono fissati per 2 e 3 dicembre. Nel capoluogo il truck arriverà nella giornata di giovedì a Piazza del Popolo mentre a Formia farà tappa venerdì in Largo Domenico Paone. Per entrambi gli eventi l'inizio è previsto per le 08.30, con l'accoglienza degli studenti da parte del personale della Polizia Postale di Latina. Ci saranno anche Polizia Scientifica e della Polizia Stradale, con apparecchiature e mezzi tipici delle proprie attività.

L'uso corretto dei social network è uno degli aspetti più importanti della vita dei ragazzi e che non va assolutamente sottovalutato, perché cellulari e vita online fanno parte integrante della vita reale dei giovani e la influenzano in modo anche importante. La tecnologia nel corso della pandemia ha certamente modificato leggermente l'uso dei social, che hanno permesso a tutti di restare in contatto anche dovendo restare a distanza: è un fattore da considerare, ma che non limita purtroppo gli altri rischi. Le vicende della vita social occupano molto tempo della vita reale dei ragazzi e si trasformano, sempre più spesso, in conseguenze reali nel bene e nel male. I dati ci dicono che un ragazzo su tre, oltre al suo profilo social, ne ha anche uno fake (falso); cinque ragazzi su sei controllano sempre chi mette like ai loro post e che un minore su due è vittima di violenze, con il dato in netta crescita per i giovanissimi. Si tratta di fenomeni dai quali non si può prescindere se si vogliono davvero tutelare i giovani dai pericoli del web.

L'obiettivo dell'iniziativa si spiega in una nota - è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un'opera di responsabilizzazione in merito all'utilizzo della parola. Gli studenti attraverso il diario di bordo https://www.facebook.com/unavitadasocial/ potranno lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo. Da nord a sud attraversando lo stivale con un truck allestito con un'aula didattica multimediale, gli operatori della Polizia Postale incontreranno studenti, genitori e insegnanti sui temi della sicurezza online con un linguaggio semplice ma esplicito adatto a tutte le fasce di età. Questa campagna educativa è la più importante realizzata dalla Polizia di Stato nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete rivolte ai minori, ed è organizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione nell'ambito del progetto Generazioni Connesse.

Si tratta di un progetto che ha già raccolto un grande consenso: gli operatori di Polizia hanno incontrato negli anni oltre 2 milioni e mezzo di studenti sia nelle piazze che nelle scuole, 220.000 genitori, 125.000 insegnanti per un totale di 18.500 Istituti scolastici e oltre 350 città sul territorio, una pagina facebook con 132.000 like e 12 milioni di utenti mensili sui temi della sicurezza online.

