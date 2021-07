Domenica 18 Luglio 2021, 05:00

IL VERTICE

Stop al pendolarismo della movida nei diversi comuni della provincia di Latina. E' quanto indicato dal prefetto Maurizio Falco, fissando alle ore 3 l'orario di chiusura dei locali di intrattenimento, ristoro e svago durante il periodo estivo. Una scelta maturata nell'ambito di un incontro, tenuto martedì scorso, con i sindaci maggiormente interessati dalla stagione turistica, ma che il prefetto indica come un utile vademecum «per garantire un'estate sicura a tutta la cittadinanza della provincia pontina e, quindi, se ne raccomanda la positiva valutazione da parte di tutti i Comuni del territorio». L'invito è ad uniformare l'orario di chiusura alle 3 per tutto l'arco settimanale. Ma il sollecito, inviato con una nota a sindaci e commissari dei diversi Comuni pontini nella serata di venerdì, ha già creato qualche dubbio.

LA PERPLESSITÀ

«Questa esigenza non è sentita nella stessa misura in tutte le località. L'orario indicato risulta eccessivo per i Comuni dell'entroterra, dove la movida è già di per sé scarsa, soprattutto nei giorni feriali», ha commentato Carlo Medici, presidente della Provincia e sindaco di Pontinia. «Io non emetterò alcuna ordinanza in tal senso», ha affermato.

NEL CAPOLUOGO

Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha invece anticipato che da domani, lunedì 19 luglio, l'orario di chiusura alle 3 sarà uniformato. La disposizione attualmente vigente nel capoluogo fissa la chiusura dei locali alle 2 nei primi giorni della settimana e alle 3 nei week end.

IN PROVINCIA

Lungo la riviera si procede in ordine sparso. Alcuni sindaci del litorale hanno già emesso ordinanze. L'altro ieri, Roberta Tintari, prima cittadina di Terracina, ha fissato l'orario di chiusura alle 2 dalla notte appena trascorsa al 30 settembre, mentre nella stessa giornata Beniamino Maschietto, sindaco di Fondi, si è attenuto all'indicazione del prefetto Falco, stoppando le danze alle 3 da domani al 31 agosto. In teoria chi sta a Terracina, potrebbe spostarsi a Fondi per vivere la notte un'ora in più. Ad ogni buon conto Tintari, che nella sua ordinanza indica a chiare note anche le sanzioni, da 500 a 5.000 euro, e Maschietto hanno limitato con i loro provvedimenti l'uso dei contenitori e bottiglie di vetro: a Terracina dalle 22 a Fondi dalle 24 alle 7. A Sperlonga l'ordinanza del sindaco Armando Cusani entra in vigore domani ed è valevole fino al 15 settembre Cosa prevede? Semplicemente che «a tutela della quiete pubblica nonché a tutela di esigenze di natura sanitaria, la chiusura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, indipendentemente dalla zona di ubicazione, entro le 3». «Abbiamo fatto un'ordinanza valevole da lunedì (domani per chi legge, ndr) fino al 31 agosto che prevede la chiusura tutti i giorni, alle 3 ha fatto sapere il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano -. I contenitori e le bottiglie di vetro sono vietate dalla mezzanotte in poi. Prevista la chiusura degli esercizi in caso di violazioni, oltre a sanzioni per gli avventori».

Rita Cammarone

