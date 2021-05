21 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







APRILIA

Nuovo cambio n giunta ad Aprilia, è ufficiale: da ieri mattina Gianluca Fanucci ha preso il posto di Elvis Martino come nuovo assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione. Fanucci - segretario della Rete dei Cittadini per Aprilia dal 2018 - ha accettato la nomina a nuovo Assessore e ieri mattina ha partecipato già al primo evento in veste ufficiale presso la Serra di via Giustiniano per la Giornata internazionale delle Api. «La sostituzione spiega il sindaco Terra - è frutto di una specifica richiesta avanzata nei giorni scorsi dalla lista Rete dei Cittadini per Aprilia, con l'intenzione di dar spazio ad una delle figure storiche del movimento politico e intensificare il lavoro con le associazioni cittadine e gli istituti scolastici apriliani, già avviato da Martino». La scelta di mettere da parte Elvis Martino però non è piaciuta a tutti, in molti dal mondo della scuola hanno accolto con dispiacere questa novità. Martino, intanto, in una lettera inviata alla stampa si è detto rammaricato: «Non è facile comprendere certe dinamiche, che di politico hanno ben poco. Resta il rammarico per come si è conclusa questa esperienza. scrive - la politica deve sempre essere al servizio dei cittadini e non delle correnti di lista. Questi atteggiamenti rischiano di creare ancora più distacco tra politica e cittadini». Martino ringrazia il sindaco, i colleghi di giunta, i dirigenti scolastici e tutte le associazioni. «Sono onorato ha aggiunto - del rapporto di stima e fiducia instaurato con ciascun dirigente scolastico con cui ho avuto l'onore di lavorare: a loro dico grazie per il percorso affrontato insieme, soprattutto negli ultimi 14 mesi che ci hanno visto impegnati in prima linea a fronteggiare una emergenza sanitaria mondiale».

Ra.Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA