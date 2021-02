LO SCREENING

Covid tra i banchi di scuola: resta alta l'attenzione a Roccagorga e a Minturno il sindaco Gerardo Stefanelli valuta l'ipotesi di chiusura di due plessi. Nel piccolo centro lepino, nonostante le misure di restrizione da zona rossa e la chiusura delle scuole ancora prima che scattasse l'ordinanza regionale che ha disposto il nuovo lockdown fino al 28 febbraio, si continuano a registrare nuovi casi di positività nella popolazione scolastica. Ieri su tre nuovi contagiati, due sono bambini. Il terzo caso è un adulto, non collegato a link già noti; in corso il tracciamento. A Roccagorga, ieri pomeriggio, si è conclusa la terza giornata di screening di massa dedicata alla popolazione scolastica. Massima l'adesione, rispetto alle due giornate precedenti. «Sono stati effettuati circa 200 tamponi molecolari, contro i 120 e 130 delle due giornate precedenti ha relazionato ieri sera il sindaco Nancy Piccaro - La Asl ha accolto tutti, prolungando il servizio di drive-in in località Prunacci di circa un'ora e mezza. Ma va bene così, perché si sono recuperate un po' delle assenze registrate sabato e domenica scorsi». Assenze che aveva spinto la preside Daniela Conte a programmare il rientro a scuola in sicurezza, alla scadenza della zona rossa, previo tampone molecolare con esito negativo. Oggi previsti i tamponi per i ragazzi di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Intanto ieri a Minturno è scattato un nuovo allarme, con l'ipotesi di chiusura dei plessi della scuola secondaria Antonio Sebastiani e dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Minturno. La valutazione è in corso (fino a ieri sera non era stata emessa alcuna ordinanza) da parte del sindaco Gerardo Stefanelli. A preoccupare il primo cittadino è stata la comunicazione proveniente dal dirigente scolastico Margherita Diana per una positività riscontrata nell'istituto. Il link epidemiologico riguarda contatti con tutto il personale di segreteria, con i collaboratori scolastici e docenti dello staff fino al 22 febbraio.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA